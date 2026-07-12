U smrskanom kombiju kod Kotora bili Srbi: Vraćali se sa Ostroga?

Poslije stravične nesreće kod Kotora, u kojoj je poginula jedna žena, isplivali su novi detalji. Utvrđeno je da su putnici bili državljani Srbije koji su se vraćali iz manastira Ostrog, dok policija kao mogući uzrok prevrtanja kombija ispituje premor i pospanost vozača.

Iz bolnice su saopštili da se petoro povrijeđenih nalazi na intenzivnoj njezi, a devetoro je zadobilo teške tjelesne povrede.

Direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu, dr Dino Panjako, saopštio je nove detalje o zdravstvenom stanju putnika koji su povrijeđeni u teškoj saobraćajnoj nesreći kod mjesta Lipci.

Region Da li su premor i pospanost vozača uzrok teške nesreće? Žena poginula, 17 ljudi povrijeđeno

Kako je rekao za crnogorsku „Pobjedu“, u bolnicu je primljeno ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na liječenju.

„Danas oko 14 časova sukcesivno su primani u našoj ustanovi politraumatizovani pacijenti iz saobraćajne nesreće koja se dogodila iznad Risna, u rejonu Lipaca. Primljeno je ukupno 17 pacijenata, od kojih je 14 zadržano na liječenju u našoj ustanovi. Tri pacijenta su bila u teškom stanju, od kojih je nakon reanimacije jedno lice preminulo usljed teških tjelesnih povreda unutrašnjih organa“, kazao je Panjako.

Kako je istakao, jedno dijete, koje je nakon nesreće primljeno radi ukazivanja medicinske pomoći, reanimirano je i trenutno se nalazi u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, gdje je nastavljeno njegovo dalje liječenje.

On je dodao da se petoro pacijenata nalazi na intenzivnoj njezi, dok devetoro ima teške tjelesne povrede.

„Od 14 pacijenata koji su zadržani na bolničkom liječenju, petoro se nalazi na intenzivnoj njezi, a devetoro se liječi od teških povreda“, rekao je direktor bolnice.

Panjako je naveo i da su putnici državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smještaju i da su se, prema njegovim saznanjima, vraćali sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog kada je došlo do nesreće.

„Preliminarni podaci ukazuju na pospanost vozača“

Nakon nesreće oglasila se i crnogorska policija, koja je saopštila da je u udesu poginula jedna punoljetna žena, dok je 16 osoba povrijeđeno.

„U mjestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo, u 13.10 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno vozilo. Do saobraćajne nezgode došlo je tako što je mini-bus, koji se kretao iz pravca Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sam put, sa desne strane kolovoza, usljed čega je došlo do prevrtanja vozila“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se:

„U saobraćajnoj nezgodi povrijeđeno je 17 putnika, koji su transportovani u bolnicu 'Vaso Ćuković' u Risnu radi pružanja ljekarske pomoći. Od 17 povrijeđenih putnika, u međuvremenu je od zadobijenih povreda preminulo jedno lice – punoljetno lice ženskog pola. Mini-busom je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, od kojeg će policijski službenici uzeti izjavu na navedene okolnosti nastanka saobraćajne nezgode“, navodi se u saopštenju.

Policija je dodala da je uviđaj obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, a da se uzrok nesreće i dalje utvrđuje.

„Preduzimaju se policijsko-tužilačke aktivnosti s ciljem utvrđivanja svih činjenica u ovom događaju. Uzrok saobraćajne nezgode se ispituje, a preliminarni podaci ukazuju na to da je riječ o premoru i pospanosti vozača“, saopštila je policija, javlja „Pobjeda“.

Iz risanske bolnice saopšteno je i da je desetogodišnje dijete, nakon reanimacije, upućeno u Klinički centar Crne Gore zbog višestrukih povreda unutrašnjih organa, dok je još jedan pacijent prebačen u KBC Kotor zbog hirurške povrede.

Preostalih 14 pacijenata zadržano je na liječenju, a prema navodima ljekara, svi su trenutno stabilnog opšteg stanja i nisu životno ugroženi.