Detalji krvave potjere: Srđan Aleksić uzeo taoca, pucao na policajce pa pronađen mrtav

Gotovo 24-časovna potjera za opasnim i naoružanim bjeguncem Srđanom Aleksićem završena je njegovom smrću nakon što su pripadnici specijalne policije upali u kuću u kojoj se skrivao na području Uršnih Sela u Sloveniji.

Riječ je o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu, kojeg su tražile policije dvije države. Tokom bijega navodno je uzeo taoca, pucao na slovenačke policajce i potom se zabarikadirao u kući u blizini željezničke stanice.

Region Srđan Aleksić pronađen mrtav u Sloveniji

Potjera je počela nakon što je u petak uveče opljačkana benzinska pumpa na području Črnomlja. Tokom pljačke niko nije povrijeđen, a osumnjičeni je sa mjesta događaja pobjegao kombijem.

Tokom bijega uzeo taoca

Prema informacijama koje je objavio N1 Slovenija, Aleksić se tokom bijega sklonio u kuću u kojoj je živio stariji muškarac. Navodno se u objektu presvukao, a vlasnika kuće potom uzeo za taoca.

Kada su na vrata pokucala dvojica slovenačkih policajaca, osumnjičeni je navodno naredio vlasniku kuće da otvori vrata i pokuša da ih udalji. Aleksić je u tom trenutku, prema istom izvoru, stajao iza taoca držeći automatsku pušku.

Policajci su uspjeli naglo da izvuku muškarca iz kuće i sklone ga na sigurno. U tom trenutku osumnjičeni je zapucao, nakon čega je nastavljena intenzivna potraga.

Mještani su tokom dana više puta čuli pucnje, dok je Aleksić, prema nezvaničnim informacijama slovenačkih medija, najmanje dva puta pucao prema policajcima.

Specijalci opkolili kuću

Policija je u kasnim poslijepodnevnim časovima uspjela da locira osumnjičenog u kući kod željezničke stanice na području Uršnih Sela. Objekat je ubrzo opkoljen, a pripadnici policije pokušali su da ga nagovore da odloži oružje i mirno se preda.

Kako se osumnjičeni nije odazvao pozivima policije, u akciju su uključeni pripadnici specijalne jedinice. Prema nezvaničnim informacijama, policija je tokom intervencije upotrijebila i suzavac.

Specijalci su potom upali u objekat, nakon čega su se začuli pucnji. Aleksić je pronađen mrtav, ali još nije zvanično saopšteno da li je stradao od policijske vatre ili je izvršio samoubistvo.

Tražila ga i hrvatska policija

Policijska uprava Novo Mesto potvrdila je da je riječ o 41-godišnjem državljaninu Hrvatske kojeg je zbog sumnje da je počinio nasilna krivična d‌jela tražila i hrvatska policija.

Hrvatska policija tragala je za Srđanom Aleksićem zbog pucnjave koja se dogodila u četvrtak na području Valdebeka u Puli. On se sumnjičio da je iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjeg muškarca, koji je nakon napada zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

Policija je građane ranije upozorila da je Aleksić opasan i najvjerovatnije naoružan te ih pozvala da mu se ne približavaju. Pretpostavlja se da je nakon pucnjave napustio Hrvatsku i pobjegao u Sloveniju, gd‌je je naredne večeri opljačkao benzinsku pumpu.

Policija: Opasnosti više nema

Iz Policijske uprave Novo Mesto saopšteno je da su policajci tokom akcije najprije zaštitili stanovnike, a da je osumnjičeni nešto poslije 19 časova pronađen mrtav.

Prvi nalazi pokazuju da je riječ o 41-godišnjem državljaninu Hrvatske kojeg je zbog nasilnih krivičnih d‌jela tražila i hrvatska policija.

Policajci i kriminalistički inspektori nastavili su istragu kako bi utvrdili sve okolnosti pljačke, pucnjave, potjere i smrti osumnjičenog.

Stanovnicima šireg područja Uršnih Sela poručeno je da više nema opasnosti i da će saobraćaj biti normalizovan nakon završetka uviđaja. Policija je građanima zahvalila na saradnji, strpljenju i poštovanju upozorenja.

Zatvoreno nekoliko saobraćajnica

Zbog velike policijske akcije bile su zatvorene saobraćajnice Gaber – Uršna Sela – Novo Mesto, Ručetna Vas – Črnomelj i Semič – Jugorje.

Policija je tokom cijelog dana pozivala građane da se ne približavaju području potrage i da dosljedno poštuju naređenja policijskih službenika. U potragu je bio uključen i policijski helikopter koji je satima nadlijetao šire područje.

Tačan uzrok Aleksićeve smrti trebalo bi da bude poznat nakon završetka uviđaja, obdukcije i drugih istražnih radnji.