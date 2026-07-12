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Požar u auto-servisu, izgorjelo 10 automobila!

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 11:35

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

U auto-servisu u zagrebačkom naselju Sesvete izbio je požar u kojem je potpuno izgorjelo 10 automobila, nekoliko je oštećeno, a vatra se proširila van ograde servisa i zahvatila jedan brod.

Požar je prijavljen pola sata iza ponoći, a zagrebački vatrogasci uspjeli su brzo da ga stave pod kontrolu i spriječe dalje širenje.

Tačan uzrok izbijanja požara, kao i iznos pričinjene štete biće poznati nakon uviđaja.

Prema nezvaničnim informacijama, krivac za požar u servisu koji radi već 18 godina mogao bi biti ljudski faktor, prenosi Jutarnji.hr

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Tagovi :

požar

auto-servis

Hrvatska

vatra

Automobil

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