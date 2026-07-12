Muškarac (22) bježao od policije pa nasrnuo na policajca

Autor:ATV redakcija
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Pripadnici saobraćajne policije uhapsili su dvadesetdvogodišnjaka zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nakon incidenta koji se dogodio tokom saobraćajne kontrole u beogradskom naselju Ugrinovci.
Prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, policijski službenici pokušali su da zaustave automobil marke "Pežo 206", ali se vozač oglušio o naređenje i nastavio vožnju. Policija je odmah krenula za vozilom uz upotrebu svjetlosne i zvučne signalizacije.
Ubrzo su zaustavili vozilo iz kog je izašao muškarac koji je, kako se sumnja, odbio da policajcima pokaže lična dokumenta, upućujući im uvrede i prijetnje. Potom je, prema informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, odgurnuo jednog od policijskih službenika i pokušao da ga udari, nakon čega ga je oborio na zemlju, a policajac je tom prilikom zadobio lake telesne povrede.
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Osumnjičeni je potom pokušao da pobegne, ali su ga policijski službenici sustigli, savladali i priveli, gdje je utvrđeno da je riječ o O. S. (22) iz Batajnice.
Kako Telegraf.rs saznaje, O. S. je odbio alkotestiranje, kao i testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci, zbog čega je, po nalogu dežurnog javnog tužioca, sproveden na Vojnomedicinsku akademiju radi uzimanja uzoraka krvi i urina za toksikološku analizu.
Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
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