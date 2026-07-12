Norvežani tražili objašnjenje, FIFA brzo reagovala: Senzori otkrili istinu

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) ekspresno je reagovala i odgovorila na zvanične proteste reprezentacije Norveške povodom detalja sa četvrtfinalnog meča Svjetskog prvenstva protiv Engleske.

Norvežani su, podsjećamo, burno negodovali tvrdeći da je akcija koja je dovela do engleskog izjednačenja prije odlaska na odmor morala biti prekinuta jer je lopta pogodila kabl zračne kamere.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Ipak, iz krovne kuće svjetskog fudbala stiglo je tehničko objašnjenje koje u potpunosti zatvara ovu debatu. Prema zvaničnim podacima dobijenim iz "Konekted Bal" tehnologije – odnosno senzora koji se nalaze unutar same mundijalske lopte i bilježe svaki mikro-kontakt nikakav dodir s kablom kamere niti bilo kojim spoljnim objektom u toj akciji nije detektovan.

- Prije engleskog pogotka u 45.+2. minuti protiv Norveške, senzor u lopti nije zabilježio nikakav pomak u 'otkucajima srca lopte' dok je bila u zraku, pa stoga nema dokaza da je lopta dotaknula kabl iznad terena i zbog toga promijenila svoju putanju - napisali su iz FIFA-e, prenosi Avaz