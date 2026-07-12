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Norvežani tražili objašnjenje, FIFA brzo reagovala: Senzori otkrili istinu

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ATV redakcija
12.07.2026 12:23

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ДАТОТЕКА - Лого ФИФА приказан је на тајмеру за одбројавање до Светског првенства испред стадиона БЦ Плејс у ​​Ванкуверу, Британска Колумбија, понедељак, 4. маја 2026.
Foto: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, File

Svjetska fudbalska federacija (FIFA) ekspresno je reagovala i odgovorila na zvanične proteste reprezentacije Norveške povodom detalja sa četvrtfinalnog meča Svjetskog prvenstva protiv Engleske.

Norvežani su, podsjećamo, burno negodovali tvrdeći da je akcija koja je dovela do engleskog izjednačenja prije odlaska na odmor morala biti prekinuta jer je lopta pogodila kabl zračne kamere.

Ipak, iz krovne kuće svjetskog fudbala stiglo je tehničko objašnjenje koje u potpunosti zatvara ovu debatu. Prema zvaničnim podacima dobijenim iz "Konekted Bal" tehnologije – odnosno senzora koji se nalaze unutar same mundijalske lopte i bilježe svaki mikro-kontakt nikakav dodir s kablom kamere niti bilo kojim spoljnim objektom u toj akciji nije detektovan.

- Prije engleskog pogotka u 45.+2. minuti protiv Norveške, senzor u lopti nije zabilježio nikakav pomak u 'otkucajima srca lopte' dok je bila u zraku, pa stoga nema dokaza da je lopta dotaknula kabl iznad terena i zbog toga promijenila svoju putanju - napisali su iz FIFA-e, prenosi Avaz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FIFA

Norveška

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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