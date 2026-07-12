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Belingem odveo Englesku u polufinale, Norveška pružila odličan otpor

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ATV redakcija
12.07.2026 07:59

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Енглеска Норвешка СП 2026. године
Foto: Tanjug/AP Photo/Chris Carlson

Fudbaleri Engleske pobijedili su Norvešku nakon produžetaka rezultatom 2:1 i plasirali se u polufinale Svjetskog prvenstva.

Norveška jeste povela, igrala odlično i izborila produžetak, ali je Engleska uspjela da preokrene i nakon 120 minuta se po treći put u istoriji domogne polufinala.

Igrač utakmice bio je Džud Belingem, koji je sa dva pogotka bio ključan za trijumf ekipe Tomasa Tuhela.

Od samog početka meča Engleska je imala veći posjed lopte i pokušavala da kontroliše igru, ali je Norveška bila konkretnija u završnici. Prvu ozbiljnu priliku imao je Erling Holand, čiji je udarac glavom u 35. minutu odbranio Džordan Pikford.

Samo minut kasnije Norvežani su stigli do vođstva. Poslije odlične akcije Martina Edegora, Andreas Šjelderup je sa ivice kaznenog prostora preciznim udarcem pogodio mrežu Engleske. Gol je prvo bio predmet VAR provjere, ali je poslije konsultacija sa video-asistentima priznat, pa su izabranici Stolea Solbakena poveli sa 1:0.

Engleska je uspjela da uzvrati u samoj završnici prvog poluvremena. U drugom minutu sudijske nadoknade Džud Belingem je iskoristio dobru asistenciju i preciznim udarcem pored desne stative savladao Orjana Nilanda za izjednačenje – 1:1. Nekoliko trenutaka kasnije Hari Kejn je zatresao mrežu, ali je pogodak opravdano poništen zbog ofsajda.

Nastavak susreta donio je veliki broj prilika na obje strane. Norveška je u 55. minutu ponovo stigla do pogotka preko Torbjerna Hegema, ali je nakon VAR intervencije utvrđeno da je akciji prethodio prekršaj Holanda, pa je gol poništen.

Do kraja regularnog dijela Norvežani su bili opasniji. Holand je propustio veliku priliku, Kristofer Ajer je pogodio prečku, dok je Antonio Nusa u više navrata testirao Pikforda, koji je sačuvao svoju ekipu od novog zaostatka.

Na drugoj strani Engleska je pokušavala preko Sake i Kejna, ali bez promjene rezultata, pa je poslije sedam minuta nadoknade bilo jasno da će pobjednika odlučiti produžeci.

Već u 93. minutu, odnosno na početku prvog produžetka, Engleska je stigla do preokreta. Poslije odbrane Nilanda i odbijene lopte, Džud Belingem se našao na pravom mjestu i poslao loptu u mrežu za 2:1.

Nekoliko minuta kasnije glavni sudija Kleman Tirpen dosudio je penal za Englesku poslije prekršaja Oskara Boba, ali je poslije pregleda snimka promijenio odluku i poništio kazneni udarac, što je izazvalo negodovanje engleskih fudbalera.

Drugi produžetak obilježile su prilike na obje strane. Bukajo Saka i Džed Spens nisu uspjeli da savladaju raspoloženog Nilanda, dok je na drugoj strani Oskar Bob propustio najbolju šansu Norveške šutirajući visoko preko gola. Engleska je do kraja sačuvala minimalnu prednost i izborila plasman u narednu fazu takmičenja.

Engleska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela između Argentine i Švajcarske.

(RTS)

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