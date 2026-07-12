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U Srpskoj rođeno osam beba

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 08:26

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je osam beba, šest dječaka i dvije djevojčice, rečeno je Srni u porodilištima.

Tri bebe rođene su u Bijeljini, dvije u Zvorniku, te po jedna u Banjaluci, Istočnom Sarajevu i Nevesinju.

U Bijeljini su rođena tri dječaka, u Zvorniku jedan dječak i jedna djevojčica, u Banjaluci jedna djevojčica, a u Istočnom Sarajevu i Nevesinju po jedan dječak.

Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Foči, Trebinju i Gradišci. Podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni.

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Tagovi :

rođene bebe

Republika Srpska

Porodilišta

beba

majka

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