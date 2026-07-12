Vrućine u Francuskoj trajaće najmanje još tri dana, skraćen i Tur de Frans

U Francuskoj je danas 37 departmana stavljeno pod crveni nivo upozorenja zbog velikog talasa vrućina koji je pogodio tu zemlju, dok je 46 departmana u narandžastom nivou uzbune, saopštila je Meteorološka služba Francuske.

Meteo Frans navodi da bi toplotni talas, treći za proteklih mjesec i po dana, trebalo da potraje najmanje do sredine sljedeće nedjelje, uz postepeni pad vrućine od ponedjeljka.

Šumska meteorološka služba upozorila je na "veoma visok" rizik od požara u departmanu Gornja Garona, dok su 54 druga departmana klasifikovana kao narandžasta, što znači da su u "visokom" riziku.

Deveta etapa biciklističke trke Tur de Frans, koja se održava danas popodne između Malmora i Usela, biće skraćena za trideset kilometara zbog "izuzetnih vremenskih uslova", kažu organizatori.

Svijet Francuska pod crvenim alarmom zbog vrućina

Zbog velikih vrućina uprave Ajfelove kule, muzeja Luvr i Orsej odlučile su da skrate radno vrijeme, a vlasti oko trideset departmana i gradova u Francuskoj najavilo je otkazivanje vatrometa povodom jednog od najvećeg nacionalnog praznika 14. jula (Dan republike, Dan pada Bastilje) zbog suše i rizika od požara, prenosi Tanjug.