Treći talas napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva

Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu.

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei poručio je da ga je nacija obavezala da osveti smrt svog oca, dok je predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručio da je Iran spreman za sveobuhvatnu odbranu.

Vašington je zatražio da Teheran javno garantuje da će Ormuski moreuz ostati otvoren za međunarodni saobraćaj i da će obustaviti napade na komercijalne brodove.

Američki zvaničnici naveli su da je ta poruka prenesena iranskoj strani posredstvom regionalnih posrednika, dok je predsjednik Donald Tramp poručio da su iranski napadi doveli u pitanje primirje i ponovio prijetnju snažnim vojnim odgovorom u slučaju bilo kakvog pokušaja atentata na njega.

Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči optužio je SAD da krše ranije postignute dogovore i poručio da je Teheran ispunio svoje obaveze. Prema navodima iranske agencije Fars, Iran neće nastaviti razgovore sa Vašingtonom dok američka strana ne promijeni pristup i ne ispuni preuzete obaveze.

U međuvremenu, Arakči je sa ministrom spoljnih poslova Omana razgovarao o mehanizmima za bezbjedan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz.

(RTS)