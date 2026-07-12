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Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333

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ATV redakcija
12.07.2026 08:06

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Породица Нуњез тражи свог рођака у рушевинама зграде која се срушила у земљотресима у Ла Гуаири, у Венецуели, у четвртак, 9. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Predsjednik Nacionalne skupštine i načelnik štaba privremenih kampova Horhe Rodrigez saopštio je da je broj stradalih u zemljotresima koji su pogodili Venecuelu 24. juna porastao na 4.333, a povrijeđeno je 16.740 ljudi.

Horhe Rodrigez je naveo da među stradalima još nije identifikovano 315 osoba, dok je iz ruševina spaseno 6.462 ljudi, a oko 17.000 stanovnika ostalo je bez domova. Rodrigez je istakao da se operacije potrage i spasavanja nastavljaju.

„Dok god ima života, ima i nade. I dalje imamo jedno ili dva mjesta gdje situacija ostaje neizvjesna, gdje aktivno tragamo za preživjelima“, rekao je on na posljednjoj konferenciji za novinare.

Rodrigez je najavio da će vršilac dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez dodijeliti naredne sedmice prvih 200 stanova ugroženim porodicama. Prema zvaničnim podacima, oštećeno je 856 objekata, od kojih je 190 potpuno srušeno ili je pretrpjelo ozbiljna konstruktivna oštećenja.

Vlasti procjenjuju da je potrebno oko 25.000 stambenih jedinica. Identifikovano je oko 40 lokacija ukupne površine oko 584.000 kvadratnih metara za izgradnju novih naselja u oblastima Osma i Čuspa. Kao dio dnevnog izvještaja, Rodrigez je naveo da je 86.794 porodica dobilo pomoć i da je distribuirano 9.766 tona hrane i 16.617.508 litara vode.

Pored toga, predsjednik venecuelanskog parlamenta naveo je da su postavljena 94 privremena kampa za pomoć stanovništvu pogođenom zemljotresima, koji su izazvali 1.202 naknadna potresa. Takođe je napomenuo da je medicinska pomoć pružena za 31.193 pacijenta, prenosi RTS

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