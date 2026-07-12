Preminuo Lindzi Grejem

Republikanski senator SAD Lindzi Grejam iz Južne Karoline, koji je izabran u Senat 2003. godine i bio bliski politički saveznik američkog predsJednika Donalda Trampa, preminuo je u 71. godini, potvrdila je njegova kancelarija.

Grejam je preminuo u subotu uveče "od kratke i iznenadne bolesti", navodi se u saopštenju koje je u nedjelju objavila kancelarija senatora.

"Porodica senatora Grejama ceni molitve u ovom trenutku i moli za privatnost tokom ovog nevjerovatno teškog perioda", dodaje se.

Grejem je bio predsjednik Budžetskog odbora Senata i u novembru se kandidovao za peti šestogodišnji mandat u Senatu. Bio je jedan od najpoznatijih članova veća i ključni glas unutar stranke po pitanjima odbrane i međunarodnih poslova.

Fotografije koje je pregledao NBS Njuz pokazuju da su bolničari prenijeli osobu na nosilima iz Grejemove kuće do kola hitne pomoći koje je čekalo. Na licu mjesta bili su i policijski automobili i vatrogasna vozila, prenosi B92