Logo

Preminuo Lindzi Grejem

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 08:53

Komentari:

1
Амерички сенатор Линдзи Грем, републиканац из Јужне Каролине, одговара на питања медија у близини изложених оштећених руских тенкова у центру Кијева, у петак, 10. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Republikanski senator SAD Lindzi Grejam iz Južne Karoline, koji je izabran u Senat 2003. godine i bio bliski politički saveznik američkog predsJednika Donalda Trampa, preminuo je u 71. godini, potvrdila je njegova kancelarija.

Grejam je preminuo u subotu uveče "od kratke i iznenadne bolesti", navodi se u saopštenju koje je u nedjelju objavila kancelarija senatora.

"Porodica senatora Grejama ceni molitve u ovom trenutku i moli za privatnost tokom ovog nevjerovatno teškog perioda", dodaje se.

Grejem je bio predsjednik Budžetskog odbora Senata i u novembru se kandidovao za peti šestogodišnji mandat u Senatu. Bio je jedan od najpoznatijih članova veća i ključni glas unutar stranke po pitanjima odbrane i međunarodnih poslova.

Fotografije koje je pregledao NBS Njuz pokazuju da su bolničari prenijeli osobu na nosilima iz Grejemove kuće do kola hitne pomoći koje je čekalo. Na licu mjesta bili su i policijski automobili i vatrogasna vozila, prenosi B92

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lindzi Grejem

Amerika

Donald Tramp

Vašington

Senator

preminuo bivši senator

Komentari (1)

Više iz rubrike

Шеик Хамад бин Калифа ел Тани, емир Катара, држи трофеј Свjетског првенства након што је у Цириху (Швајцарска) 2. децембра 2010. године објављено да ће Катар бити домаћин Свjетског првенства у фудбалу 2022. године.

Svijet

Bivši emir Katara umro u 74. godini

4 h

0
Патролни чамац Емирата, други с десна, налази се близу танкера усидреног у Оманском заливу близу Ормуског мореуза, гледано са приобалног пута близу Хор Факана, Уједињени Арапски Емирати, петак, 1. мај 2026

Svijet

Treći talas napada SAD na Iran, pogođeno 140 ciljeva

4 h

0
Африка

Svijet

Suša u jednoj afričkoj zemlji uništila je usjeve: Ljudi umiru od gladi

4 h

0
Породица Нуњез тражи свог рођака у рушевинама зграде која се срушила у земљотресима у Ла Гуаири, у Венецуели, у четвртак, 9. јула 2026. године.

Svijet

Broj poginulih u zemljotresima u Venecueli porastao na 4.333

4 h

0

  • Najnovije

13

03

Evo šta znači ako na Petrovdan pada kiša

13

02

Centralna komanda izvela udare na više vojnih baza na jugu Irana

12

51

Ispisana istorija Svjetskog prvenstva, Argentina uradila nešto što niko nije

12

40

Njujork: Pogledajte pokretnu multimedijalnu izložbu sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba

12

32

"Bijela kuća više neće biti bezbjedna za Trampa"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima