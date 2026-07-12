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Promjenljivo vrijeme danas uz povremene pljuskove

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 09:25

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Промјенљиво вријеме данас уз повремене пљускове
Foto: Envato/bilanol/lukjonis

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno uz povremenu kišu i pljuskove, dok se na sjeveru očekuje suvo vrijeme.

U prvom dijelu dana biće oblačnije, uz povremenu kišu i pljuskove, a na jugu se očekuju prolazno jači pljuskovi sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Po podne doći će do smanjenja oblačnosti na sjeveru i biće sve sunčanije, dok će u ostalim krajevima ostati promjenljivo sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na jugu umjerena, uveče i jaka bura.

Dnevna temperatura vazduha biće od 26 do 32, a u višim predjelima od 21 stepen Celzijusov.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac 12, Gacko, Han Pijesak i Čemerno 14, Kneževo i Rudo 15, Višegrad 16, Foča, Drinić, Šipovo, Mrkonjić Grad, Sarajevo i Livno 17, Bileća, Mrakovica i Srebrenica 18, Ribnik, Tuzla i Zenica 19, Bijeljina, Trebinje, Novi Grad i Sanski Most 20, Banjaluka, Mostar i Neum 21, Doboj, Prijedor i Srbac 22 stepena Celzijusova.

U protekla 24 časa u Driniću je palo 28 litara kiše po metru kvadratnom, u Šipovu 19, a u Ribniku 18, prenosi Srna

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