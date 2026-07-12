„Ne smiješ da poljubiš bebu“: Baka se pobunila protiv pravila

Jedna baka je pokrenula žestoku debatu na internetu nakon što se požalila na, kako kaže, preterane mjere koje preduzimaju „preterano zaštitnički nastrojeni“ roditelji danas.

Konsultantkinja za roditelje, Rendi Kroford, pokrenula je debatu objavom u kojoj je izrazila svoje zaprepašćenje zbog, kako kaže, „zapanjujućih“ pravila koja postavljaju današnje majke i očevi.

„Broj pravila u ovom novom roditeljskom priručniku je jednostavno nevjerovatan za generaciju X poput mene. Ko govori ovim mladim roditeljima da baki treba toliko dozvola da bi uopšte bila u blizini svog unučeta“, pitala je Kroford u videu koji je izazvao lavinu komentara.

Lista strogih pravila

Kroford tvrdi da je nekoliko njenih prijateljica, koje su željno željele da postanu bake, moralo da prođe kroz pravi protokol prije nego što su upoznale svoje unuke.

„Morate sve ovo da ispunite prije nego što vam uopšte dozvole da se približite bebi“, žalila se, navodeći uslove kao što su vakcinacija protiv tetanusa, difterije i velikog kašlja (Tdap) i gripa, karantin nekoliko dana nakon putovanja i presvlačenje prije kontakta sa djetetom.

Stručnjaci: Mjere imaju smisla

Iako Kroford smatra da su takva pravila preterana, lekari ističu da vakcinacija članova porodice može biti jedna od najvažnijih mjera za zaštitu novorođenčeta.

„Pošto se imuni sistem novorođenčadi još uvijek razvija, oni ne mogu da prime većinu vakcina dok ne napune nekoliko mjeseci. Zato su roditelji, bake i deke i drugi bliski negovatelji prva linija odbrane od ozbiljnih bolesti“, rekao je dr Džonatan Grajn, direktor bolničke epidemiologije u medicinskom centru Sedars-Sinaj.

Tdap vakcina štiti od velikog kašlja, bolesti koja može biti veoma opasna, pa čak i fatalna za odojčad, a preporučuje se buster vakcinacija svakih deset godina. Pored toga, bebe mlađe od šest mjeseci su posebno podložne komplikacijama od gripa, zbog čega ljekari preporučuju da se i bliski posjetioci vakcinišu protiv njega.

Bez nenajavljenih posjeta ili ljubljenja

Ali Kroford nije samo kritikovala vakcinaciju. „Kada konačno prebrodite sve prepreke, morate pozvati i ubjeriti se da su mama i beba uopšte spremne za vaš dolazak. Nemojte se samo pojaviti“, rekla je, pomalo ironično.

Mnogi su odgovorili da je objavljivanje dolaska jednostavno znak poštovanja prema roditeljima koji se tek navikavaju na život sa novorođenčetom.

Takođe ju je uznemirilo to što neki roditelji zahtjevaju od članova porodice da pitaju prije nego što drže djete. „A kada konačno stignete, nije vam dozvoljeno da poljubite bebu. Nemojte je ljubiti ili će to biti pravi porodični rat“, rekla je.

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Ali ljekari gotovo jednoglasno preporučuju da se novorođenčad ne ljube jer njihov nerazvijeni imuni sistem teško podnosi infekcije, uključujući virus herpes simpleksa (HSV).

Jedan korisnik je podelio svoje iskustvo: „Približavam se 30-im i dobijam herpes na usni svaki put kada sam bolestan ili pod stresom jer je neko mislio da je dobra ideja da me poljubi kada sam bio beba.“

Kritike na internetu

Kroford je potom komentarisala pravilo da se fotografije djece ne smiju objavljivati na društvenim mrežama bez dozvole roditelja. „I šta god da radite, nemojte fotografisati bebu i objavljivati je na mreži“, rekla je ironično.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da objavljivanje fotografija djece može povećati rizik od zloupotrebe njihovih podataka i fotografija na mreži.

„Da li mislimo da je ovo pametno roditeljstvo ili su svi poludjeli?“, zaključila je Kroford.

Sudeći po komentarima, većina gledalaca smatra da je otišla predaleko, a mnogi su doveli u pitanje njene kvalifikacije kao savetnika za roditelje.

„Ono što sam upravo čuo je: moja udobnost je važnija od zdravlja i bezbjednosti mog novorođenog unuka“, napisao je jedan korisnik.

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„Nije ništa drugačije od auto-sedišta, koja su danas mnogo bezbjednija nego ranije. Kada znate bolje, bolje radite“, dodao je drugi.

Jedna pedijatrijska medicinska sestra je takođe branila ova pravila. „Redovno savjetujem roditelje da postave upravo te granice. Nadam se da će ih se pridržavati“, napisala je.

Neki komentatori su bili još direktniji. „Gledali smo kako ste vaspitavali svoju decu i rekli: 'Bože, moramo da uradimo upravo suprotno'.“

„Biti baka ili deda vam ne daje automatski pravo da donosite odluke o svom djetetu“, rekao je drugi korisnik.

Možda je posljednji komentar najbolje sumirao cijelu diskusiju: „Moja majka je veoma slična tebi. Nisam razgovarao sa njom pet godina.“

(indeks)