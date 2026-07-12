Mladić uhapšen zbog sumnje da je ubio bivšu političarku En Videkomb

Britanska policija je saopštila danas da je uhapšen 28-godišnji muškarac zbog sumnje da je ubio bivšu političarku En Videkomb, prenijeli su britanski mediji.

Osumnjičeni, britanski državljanin, bijelac, uhapšen je u subotu uveče na svojoj adresi u Južnom Jorkširu i trenutno se nalazi u policijskom pritvoru, prenosi Gardijan.

- Imali smo podršku Jorkširske policije za borbu protiv terorizma koja je izvršila hapšenje u ime policije Devona i Kornvola. U ovom trenutku, još nema informacija koje bi ukazivale na to da je ovo incident povezan sa terorizmom - saopštila je lokalna policija.

Ranije je policija saopštila da je moguće da je Videkombova bila mrtva u svom domu skoro 24 sata prije nego što je pronađeno njeno tijelo.

Policija je saopštila da istražni tim vjeruje da je 78-godišnja bivša političarka napadnuta u srijedu oko 12.30.

(Glas Srpske)