Moskva i Peking uspješno završili zajedničku pomorsku vježbu

Ratni brodovi ruske i kineske mornarice uspješno su završili pomorsku fazu zajedničke vojne vježbe, saopštilo je kinesko Ministarstvo odbrane.

"Obje strane su na moru i u vazduhu usavršavale svoje borbene sposobnosti s ciljem očuvanja mira", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je vježba "Zajedničko more" bila usmjerena na operacije spasavanja, gađanje ciljeva na moru, kao i pružanje podrške protivvazdušnoj i protivraketnoj odbrani.

"Zahvaljujući efikasnoj koordinaciji, obje strane su unaprijedile međusobno povjerenje, povećale sposobnost zajedničkog djelovanja u borbenim uslovima i dodatno ojačale tradicionalno prijateljske bilateralne odnose i saradnju", navodi se u saopštenju.

Po završetku vježbe, ruske i kineske mornaričke snage uputiće svoje ratne brodove u Tihi okean radi izvođenja zajedničkih patrola, čime će, kako je navedeno, dati aktivan doprinos očuvanju međunarodnog i regionalnog mira i stabilnosti, prenosi Srna