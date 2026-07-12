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Moskva i Peking uspješno završili zajedničku pomorsku vježbu

Autor:

ATV redakcija
12.07.2026 09:41

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Руски председник Владимир Путин, десно, и кинески председник Си Ђинпинг врше смотру почасне гарде током церемоније добродошлице у Великој сали народа у Пекингу у среду, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AlexanderKazakov/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Ratni brodovi ruske i kineske mornarice uspješno su završili pomorsku fazu zajedničke vojne vježbe, saopštilo je kinesko Ministarstvo odbrane.

"Obje strane su na moru i u vazduhu usavršavale svoje borbene sposobnosti s ciljem očuvanja mira", navodi se u saopštenju.

Dodaju da je vježba "Zajedničko more" bila usmjerena na operacije spasavanja, gađanje ciljeva na moru, kao i pružanje podrške protivvazdušnoj i protivraketnoj odbrani.

"Zahvaljujući efikasnoj koordinaciji, obje strane su unaprijedile međusobno povjerenje, povećale sposobnost zajedničkog djelovanja u borbenim uslovima i dodatno ojačale tradicionalno prijateljske bilateralne odnose i saradnju", navodi se u saopštenju.

Po završetku vježbe, ruske i kineske mornaričke snage uputiće svoje ratne brodove u Tihi okean radi izvođenja zajedničkih patrola, čime će, kako je navedeno, dati aktivan doprinos očuvanju međunarodnog i regionalnog mira i stabilnosti, prenosi Srna

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Rusija

Kina

Moskva

peking

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