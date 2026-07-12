Puhovac: Očekuje nas veoma uspješna turistička sezona

On je istakao da je posebno ohrabrujuće što Jahorina već nekoliko godina bilježi kontinuiran rast broja posjetilaca tokom ljetne sezone i to zahvaljujući stalnom razvoju novih sadržaja, što potvrđuje da domaće planine sve više postaju turističke destinacije tokom cijele godine.

Puhovac je ukazao da veliki broj domaćih i stranih gostiju privlači i bogat kalendar kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija.

"Od tradicionalnog `Ljeta na Vrbasu` u Banjaluci, `OK festa` na Tjentištu koji polovinom jula okuplja hiljade posjetilaca iz regiona, do `Drinske avanture` i prepoznatljivog raftinga na Tari i Drini u Foči, Republika Srpska i ove godine nudi raznovrstan i kvalitetan turistički sadržaj", naveo je Puhovac.

On je istakao da se pozitivna očekivanja za ljetnu sezonu nadovezuju na odlične statističke pokazatelje iz prvog dijela godine, ali i na rezultate uvođenja Centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu.

Podsjetio je da je ovaj sistem omogućio elektronsku evidenciju gostiju u realnom vremenu, bolji uvid u smještajne kapacitete, efikasnije suzbijanje sive ekonomije i unapređenje fiskalne discipline u turističkom sektoru.

On je naveo da je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih pet mjeseci ove godine zabilježen rast turističkih dolazaka od gotovo pet odsto, dok su noćenja povećana za osam odsto.

"Posebno raduje rast noćenja stranih gostiju, kao i čak 28,1 odsto više noćenja u planinskim turističkim mjestima, što potvrđuje sve veću atraktivnost naših planinskih centara i van zimske sezone", rekao je Puhovac.

On je naglasio da su pozitivni efekti vidljivi i kroz prihode od boravišne takse.

"Ukupni prihodi u Republici Srpskoj u prvih šest mjeseci ove godine iznose 1.300.401 KM, što u odnosu na isti period prošle godine predstavlja rast od 25,68 odsto. To je jasan pokazatelj da sve veći broj pružalaca usluga posluje u zakonskim okvirima i da mjere koje smo preduzeli daju konkretne rezultate", naveo je Puhovac.

On je istakao da je cilj Ministarstva trgovine i turizma, zajedno sa nadležnim inspekcijskim organima, uspostavljanje uređenog i transparentnog turističkog tržišta, a ne represija.

"Rast broja dolazaka i noćenja, veći prihodi od boravišne takse i uspješna primjena Centralnog informacionog sistema pokazuju da idemo u dobrom pravcu. To nam daje osnov da nastavimo sa ulaganjima u razvoj turističke ponude, infrastrukture i promociju Srpske kao konkurentne i sve atraktivnije turističke destinacije", rekao je Puhovac