„Važno je da se u svijetu čuje istina o stradanju Srba“

Pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vjekovnom stradanju srpskog naroda prošla je ulicama Menhetna, jednog od najprepoznatljivijih i najprometnijih urbanih centara svijeta.

Svijet se tako upoznao sa genocidom nad Srbima u NDH, koncentracionim logorima u kojima su Srbi mučeni na najsvirepiji način, činjenicom da je NDH bila jedina država u okupiranoj Evropi koja je imala logore za djecu. Predstavljeni su i dokumenti, fotografije, zabilješke o stradanju Srba tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

„Kampanja obuhvata više od jednog vijeka stradanja srpskog naroda, od masovnih zločina i milionskih ljudskih gubitaka u Prvom svjetskom ratu, preko genocida počinjenog u Drugom svjetskom ratu do ratova u bivšoj Jugoslaviji u kojima je ubijeno i nestalo više od 50.000 Srba. Na ekranima su prikazani podaci o stradanju Srba u Republici Srpskoj i BiH. Predstavljene su činjenice o stradanju Srba u Podrinju, Sarajevu“, rekao je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, Denis Bojić.

Predstavljeni su podaci o NATO bombardovanju Srbije, stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, a poseban segment posvećen je stradanju srpske djece.

„Prikazani su i manje poznati podaci, kao što je činjenica da je tokom genocida nad Srbima u NDH stradao 91 član šire porodice najvećeg srpskog i svjetskog naučnika Nikole Tesle. Putem kjuar koda svi mogu pristupiti Memorijalnom centru i upoznati se sa stradanjem Srba“, rekao je Bojić.

Ovo je najvažniji korak ka tome da se istina o stradanju Srba čuje u svijetu, poruka je Srba koji žive u Americi.

„Najbitnije je da ovo nije kraj, već početak dugoročnog procesa kojim želimo da otvorimo prostor za činjenice, dijalog, istrajnost za očuvanje istorijskog pamćenja. Naša obaveza prema žrtvama nije samo da ih se sjećamo, već da njihove priče budu sačuvane za buduće generacije i dostupne svijetu“, rekao je direktor Organizacije „Srbi za Trampa“, Aleksandar Jovičić.

Ovo nije prolazna kampanja, već početak dugoročnog procesa čiji je cilj da se čuje istina o stradanju Srba. Istorija Balkana, Evrope i svijeta ne može biti cjelovita, ako iz nje izostanu činjenice o stradanju jednog naroda i to ne smijemo dozvoliti, poruka je iz Memorijalnog centra Srpske.