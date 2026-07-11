Logo

Mađar zaprijetio predsjedniku: Pokrenuću postupak ako ne potpiše

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 20:06

Komentari:

0
Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Mađarski premijer Peter Mađar zaprijetio je da će pokrenuti postupak za opoziv predsjednika Tomaša Šuljoka ukoliko ne potpiše ustavni amandman kojim se uvode ograničenja od 12 godina za mandat poslanika.

"Parlament će u ponedjeljak, 13. jula, usvojiti 17. amandman na Ustav. Predsjednik će imati pet dana da ga potpiše. Ako to ne učini, protiv njega može biti pokrenut postupak opoziva", napisao je Mađar na društvenim mrežama.

Ispred Predsjedničke palate u Budimpešti u četvrtak je održan protest protiv, kako je navedeno, autoritarnog prekoračenja ovlašćenja premijera Mađara.

Šef poslaničke grupe stranke Fides Gergeli Guljaš izjavio je da postupci premijera podrivaju demokratiju u Mađarskoj i vode zemlju ka autokratiji, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Peter Mađar

Mađarska

Komentari (0)

Pročitajte više

Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.

Svijet

Mađarska izdejstvovala brisanje odredbe o ubrzanom prijemu Ukrajine u EU

3 sedm

0
Виктор Орбан

Svijet

Viktor Orban ne može više biti premijer Mađarske

3 sedm

0
Заставе Мађарске на згради.

Svijet

Mađarski parlament ograničio premijersku funkciju na osam godina

3 sedm

1
Осморо мртвих у двије саобраћајне несреће: Стравичне сцене на ауто-путу у Мађарској

Svijet

Osmoro mrtvih u dvije saobraćajne nesreće: Stravične scene na auto-putu u Mađarskoj

4 sedm

0

Više iz rubrike

Култура сјећања српских жртава коначно на глобалној сцени

Svijet

Kultura sjećanja srpskih žrtava konačno na globalnoj sceni

3 h

0
Кафа у зрну какао

Svijet

Naglo skočile cijene kafe i kakaoa

5 h

0
Превод на српски (ијекавица): **Спасиоци раде на мјесту клизишта у избјегличком кампу Рохиња у Кокс Базару, у Бангладешу, у сриједу, 8. јула 2026. године.**

Svijet

Poplave u Bangladešu odnijele najmanje 44 života

5 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Evropa razmatra uslove naplate prolaska kroz Ormuski moreuz

6 h

0

  • Najnovije

22

23

Užas: Djevojka izbodena u parku kod Vukovog spomenika, prebačena na reanimaciju

22

08

Tijelo muškarca pronađeno u koferu u blizini dječijeg igrališta: Užas u Velikoj Britaniji

22

05

Nikola Vasilj sve iznenadio izborom novog kluba!

22

02

Vuk Janković iz Trebinja osvojio bronzanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike

21

43

Borba sa vatrenom stihijom: Dva velika požara spojena u jedan, sve snage na terenu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima