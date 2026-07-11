Mađar zaprijetio predsjedniku: Pokrenuću postupak ako ne potpiše

Mađarski premijer Peter Mađar zaprijetio je da će pokrenuti postupak za opoziv predsjednika Tomaša Šuljoka ukoliko ne potpiše ustavni amandman kojim se uvode ograničenja od 12 godina za mandat poslanika.

"Parlament će u ponedjeljak, 13. jula, usvojiti 17. amandman na Ustav. Predsjednik će imati pet dana da ga potpiše. Ako to ne učini, protiv njega može biti pokrenut postupak opoziva", napisao je Mađar na društvenim mrežama.

Ispred Predsjedničke palate u Budimpešti u četvrtak je održan protest protiv, kako je navedeno, autoritarnog prekoračenja ovlašćenja premijera Mađara.

Šef poslaničke grupe stranke Fides Gergeli Guljaš izjavio je da postupci premijera podrivaju demokratiju u Mađarskoj i vode zemlju ka autokratiji, prenosi Srna.