Mađarska izdejstvovala brisanje odredbe o ubrzanom prijemu Ukrajine u EU

Mađarska je uspjela da izdejstvuje značajnu izmenu saopštenja lidera država Evropske unije o pitanju pristupanja Ukrajine EU i da iz teksta izbaci formulaciju o ubrzanom prijemu, saopštio je novi mađarski premijer Peter Mađar, koji prvi put učestvuje na dvodnevnom samitu u Briselu.

„Tokom rada na tekstu, koji je trajao nekoliko nedjelja, saopštenje je značajno izmjenjeno na prijedlog Mađarske. Pored toga, iz teksta je u posljednjem trenutku, na moju inicijativu, izbačena formulacija koja je ukazivala na ubrzanje procesa pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. To nije bilo lako“, napisao je Peter Mađar na društvenim mrežama.

U tekstu završne deklaracije samita o Ukrajini, dio koji se odnosi na pristupanje te zemlje EU glasi:

„Evropski savjet pozdravlja održavanje međuvladine konferencije o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji i otvaranje klastera o osnovnim pitanjima 15. juna 2026. godine, te očekuje da će biti otvoreni i drugi klasteri u skladu sa pristupom zasnovanim na zaslugama“.

Mađar je u više navrata isticao da se nova mađarska vlada protivi ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju, dodajući da za Ukrajinu treba da važe isti kriterijumi koji važe za sve zemlje-kandidate.

(sputnik srbija)