Logo

Mađarska izdejstvovala brisanje odredbe o ubrzanom prijemu Ukrajine u EU

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 13:39

Komentari:

0
Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Mađarska je uspjela da izdejstvuje značajnu izmenu saopštenja lidera država Evropske unije o pitanju pristupanja Ukrajine EU i da iz teksta izbaci formulaciju o ubrzanom prijemu, saopštio je novi mađarski premijer Peter Mađar, koji prvi put učestvuje na dvodnevnom samitu u Briselu.

„Tokom rada na tekstu, koji je trajao nekoliko nedjelja, saopštenje je značajno izmjenjeno na prijedlog Mađarske. Pored toga, iz teksta je u posljednjem trenutku, na moju inicijativu, izbačena formulacija koja je ukazivala na ubrzanje procesa pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. To nije bilo lako“, napisao je Peter Mađar na društvenim mrežama.

U tekstu završne deklaracije samita o Ukrajini, dio koji se odnosi na pristupanje te zemlje EU glasi:

„Evropski savjet pozdravlja održavanje međuvladine konferencije o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji i otvaranje klastera o osnovnim pitanjima 15. juna 2026. godine, te očekuje da će biti otvoreni i drugi klasteri u skladu sa pristupom zasnovanim na zaslugama“.

Mađar je u više navrata isticao da se nova mađarska vlada protivi ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju, dodajući da za Ukrajinu treba da važe isti kriterijumi koji važe za sve zemlje-kandidate.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

Peter Mađar

Ukrajina

Evropska unija

Komentari (0)

Pročitajte više

Виктор Орбан

Svijet

Viktor Orban ne može više biti premijer Mađarske

3 d

0
Заставе Мађарске на згради.

Svijet

Mađarski parlament ograničio premijersku funkciju na osam godina

3 d

1
Осморо мртвих у двије саобраћајне несреће: Стравичне сцене на ауто-путу у Мађарској

Svijet

Osmoro mrtvih u dvije saobraćajne nesreće: Stravične scene na auto-putu u Mađarskoj

1 sedm

0
Словенија укида граничне контроле према Хрватској и Мађарској

Region

Slovenija ukida granične kontrole prema Hrvatskoj i Mađarskoj

1 sedm

0

Više iz rubrike

Америчка застава

Svijet

„Amerika neće ginuti za Evropu"

1 h

0
Захарова: Брисел блокира информације које долазе са руске стране

Svijet

Zaharova: Brisel blokira informacije koje dolaze sa ruske strane

2 h

0
Серија јаких земљотреса погодила Русију недалеко од нуклеарне базе: Грађанима издато упозорење

Svijet

Serija jakih zemljotresa pogodila Rusiju nedaleko od nuklearne baze: Građanima izdato upozorenje

3 h

0
Потпредсједник Џ. Д. Венс одлази након разговора са новинарима у сали за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Бијелој кући, у уторак, 19. маја 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Otkazani razgovori SAD i Irana, Vens ne dolazi u Švajcarsku

3 h

0

  • Najnovije

14

37

Kir Starmer nepokolebljiv: "Ne odustajem od kandidature"

14

20

Invazija neobičnih morskih bića: Mnogi misle da su meduze

14

20

Najviše rukovodstvo Srpske na ceremoniji otvaranja novog objekta PU Istočno Sarajevo

13

58

Nojer svira kraj poslije Mundijala

13

56

Dodik: Fajon iz Banjaluke otišla razočarana, SNSD ne strijepi od izbora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima