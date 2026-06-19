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Odbijanje lista "Politiko" da objavi članak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova pokazuje da Brisel blokira informacije koje dolaze sa ruske strane, rekla je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Sada smo dobili direktan dokaz da kolektivni Brisel - koji poziva na demokratiju, govori o slobodi govora i pluralizmu mišljenja - blokira informacije iz Rusije - navela je Zaharova. Lavrov je u autorskom tekstu kritikovao odnos EU prema Rusiji i ukrajinskoj krizi. Autorski tekst šefa ruske diplomatije trebalo je da bude objavljen u evropskom izdanju lista "Politiko", ali je odlukom Uređivačkog kolegijuma "Politika" objavljivanje otkazano u posljednjem trenutku, prenosi Srna.

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