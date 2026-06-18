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Zaharova: Srbija na nišanu NATO zbog svoje nezavisnosti

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 17:52

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Srbija se nalazi na nišanu NATO zbog svoje samostalnosti, nezavisnosti i suvereniteta, koji se ogledaju i u održavanju prijateljskih veza sa Rusijom, te saradnje sa partnerima van granica zapadnog bloka, izjavila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ona smatra da je Srbija na meti NATO-a i zbog fleksibilne nezavisne spoljnopolitičke linije koju Beograd sprovodi, a koja je usmjerena na odbranu osnovnih nacionalnih interesa.

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Zaharova podsjeća da je rukovodstvo Srbije više puta naglašavalo privrženost vojnoj neutralnosti.

"Da li ima pravo na to? Čini mi se da ima, kao i svaka druga suverena država. Ali iz nekog razloga, NATO tako ne misli. Mi polazimo od toga da je ova linija u Srbiji nije pretrpjela promjene i u Beogradu detaljno procjenjuju moguće posljedice uvlačenja u perimetar agresivne politike Alijanse", ocijenila je Zaharova.

Komentarišući to što je direktor ruske Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin izrazio nezadovoljstvo prvim zajedničkim vojnim vježbama Srbije i NATO-a, ona je rekla da bi bilo čudno da je izrazio zadovoljstvo jer je suština u tome da NATO teži da potčini sve balkanske zemlje.

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"A zašto je to potrebno NATO-u? Ne da bi, potčinivši je, razvijao i vodio putem napretka, već da bi ih lišio samostalnosti", rekla je Zaharova za RT Balkan.

Ona je podsjetila na činjenicu da više od 80 odsto građana Srbije smatra NATO neprijateljskom organizacijom, budući da pamti NATO agresuju 1999. godine protiv SR Jugoslavije kojom je faktički otkinuta kolijevka srpske državnosti - Kosovo i Metohija.

"Ubijani su civili u Srbiji, uključujući i djecu. Mnogi državljani Srbije, i ne samo Srbije, oboljeli su od raka jer su Britanci koristili osiromašeni uranijum, NATO je koristio osiromašeni uranijum", istakla je Zaharova.

Ona je poručila da će Moskva računati na saradnju sa Srbijom.

"Računamo na dalje jačanje rusko-srpske saradnje sa osloncem na viševjekovno nasljeđe prijateljstva naroda dvije zemlje", istakla je Zaharova.

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Tagovi :

Srbija

NATO

Rusija

Marija Zaharova

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