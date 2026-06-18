Za dobru ponudu prodaje se DM sat

Muzička zvijezda Dragana Mirković, koja decenijama važi za jednu od najpoznatijih pjevačica na prostoru Balkana, otkrila je da se pored muzike bavi i brojnim poslovnim projektima, među kojima je i privatna televizija.

Kako je navela, riječ je o jednom od biznisa koji je otvorila prije oko dvije decenije, a sada ne isključuje mogućnost da ga proda ukoliko se pojavi ozbiljna ponuda.

"Sve je moguće ako se pojavi ozbiljna ponuda. Ja sam osoba koja želi više slobodnog vremena i rasterećenja", izjavila je Mirković, dodajući da želi više vremena posvetiti porodici.

Pjevačica je pojasnila da se trenutno ne bavi aktivno svim poslovima koje posjeduje te da je riječ o više firmi iz različitih oblasti, uključujući i poslove u vezi s automobilima i organizacijom događaja.

Govoreći o privatnom životu, opisala je i svakodnevnicu u porodičnom domu u Austriji, naglasivši da porodica živi u zajedničkom prostoru, ali da svako ima svoj dio kuće.

Istakla je i da joj u posljednje vrijeme više odgovara mirniji način života te da bi eventualne promjene bile u skladu sa željama članova njene porodice.

(Avaz)