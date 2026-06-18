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Pronađen dječak koji je nestao nakon prijemnog ispita

18.06.2026 09:06

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Četrnaestogodišnji dječak, za kojim se tragalo od juče popodne nakon što se nije vratio kući poslije prijemnog ispita, pronađen je i predat majci.

Dječak (14) koji je juče nestao na Kanarevom brdu pronađen je nakon potrage i bezbjedno je predat majci.

Za njim se tragalo od jučerašnjih poslijepodnevnih sati, kada se nije vratio kući nakon polaganja trećeg testa prijemnog ispita.

Roditelji su pokrenuli potragu prije mraka i putem društvenih mreža uputili apel građanima za pomoć. Potraga je, srećom, uspješno okončana, a dječak je pronađen živ i zdrav.

(Telegraf)

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