Pronađen dječak koji je nestao nakon prijemnog ispita

Četrnaestogodišnji dječak, za kojim se tragalo od juče popodne nakon što se nije vratio kući poslije prijemnog ispita, pronađen je i predat majci.

Dječak (14) koji je juče nestao na Kanarevom brdu pronađen je nakon potrage i bezbjedno je predat majci.

Za njim se tragalo od jučerašnjih poslijepodnevnih sati, kada se nije vratio kući nakon polaganja trećeg testa prijemnog ispita.

Roditelji su pokrenuli potragu prije mraka i putem društvenih mreža uputili apel građanima za pomoć. Potraga je, srećom, uspješno okončana, a dječak je pronađen živ i zdrav.

(Telegraf)