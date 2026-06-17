Požar u Beogradu: Dvije osobe povrijeđene

Autor:ATV
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Dvije osobe povrijeđene su u požaru koji je izbio večeras na Zvezdari, rečeno je Tanjugu iz MUP-a Srbije.
Stanje povrijeđenih je za sada nepoznato.
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke službe lokalizovali su požar koji je zahvatio terasu i sobu u stanu.
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Kako su sumnja, do požara je došlo kada se zapalio ventil na plinskoj boci.
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