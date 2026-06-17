Osuđen bivši policajac: Ubio ženu jer nije ugasila svjetla, evo kolika je kazna

Penzionisani policajac Ž. D. (63) osuđen je prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na deset godina zatvora zbog ubistva supruge Ankice (57), tadašnje krojačice iz "Granda", koje se dogodilo 2. juna 2024. godine u njihovom stanu u Rakovici.

Pored kazne za ubistvo, Ž. D. je osuđen i na deset mjeseci zbog nedozvoljenog držanja repetirajuće puške. Stoga mu je izrečena jedinstvena kazna od deset i po godina zatvora, uz novčanu kaznu od 50.000 dinara.

Sudsko vijeće ukinulo mu je pritvor u kom je proveo dvije godine, pa će do pravosnažnosti presude i odlaska na izdržavanje kazne biti na slobodi.

Krojačice iz "Granda" ubijena zbog upaljenih svjetala

Zločin je uslijedio nakon višegodišnjih narušenih odnosa i pred brakorazvodnu parnicu.

Kritičnog jutra, iznerviran jer su svjetla u stanu ostala upaljena cijelu noć i zbog visokih računa za struju, Delibašić je uzeo bejzbol palicu i kuhinjski nož.

Nesrećna žena zadobila je 14 udaraca palicom i 16 uboda nožem, od kojih je smrtonosan bio ubod u vrat.

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Iako je optužnica bivšeg policajca teretila za teško ubistvo na svirep način, sud je promijenio kvalifikaciju djela u obično ubistvo. Utvrđeno je da je zločin počinjen u afektu bijesa i stanju bitno smanjene uračunljivosti.

Šokantno obrazloženje sudije: "Djelo nije počinjeno na svirep način"

Sudija Goran Ramić je promjenu kvalifikacije djela obrazložio sljedećim riječima:

- Sporno je bilo da je delo počinjeno na svirep način. Tokom postupka, veštačenjima i tokom događaja, koji se odvijao u dve faze, nije dokazana svirepost. Nije utvrđeno koliko je trajao napad palicom, ni koliko nožem. Veštak je rekao da su oba trajala najmanje pet minuta. Povrede u prvoj fazi napada palicom nisu bile u predelima da dovedu do smrti. Ona je nakon toga izgubila svest i svih povreda nanetih nožem nije bila svesna i nije trpila bol. U prvoj fazi trpela je bolove visokog intenziteta, ali se ne zna koliko je to trajalo

Dok je sudija čitao obrazloženje, osuđeni se rasplakao i skrivao lice rukama. Prilikom odmjeravanja kazne, kao olakšavajuće okolnosti uzeti su njegovo priznanje, neosuđivanost i lične prilike. S druge strane, sudija mu je ukazao na otežavajuće okolnosti:

- Kao otežavajuće smo cenili brojne povrede, koje ste naneli ženi, a i sam način izvršenja pokazuje određeni stepen bezobzirnosti. Odnosi su godinama bili poremećeni, što je i dovelo do tragedije. To će biti vaše breme i teret, koji ćete nositi do kraja života, što je suprug ubio suprugu, otac ubio majku. Ćerka vam se nije pridružila krivičnom gonjenju -

Sudija: "Jedino moguće da bi se ugasilo svjetlo u stanu"

Sudija Goran Ramić odbacio je i tezu odbrane da je riječ o ubistvu na mah, zaključivši:

"Sve je stalo u jednu vašu rečenicu, "da je ovo bilo jedino moguće da bi se ugasilo svetlo u stanu" i za to ste osuđeni - kazao je na kraju sudija Goran Ramić obrazlažući presudu."

Suze i optužbe u sudnici nakon presude

Izricanje presude obilježile su vrlo emotivne i napete scene u sudnici. Kćerka ubijene Ankice iz prethodnog braka neprekidno je plakala. Nakon izricanja presude, obratila se bivšem očuhu pitanjem: "Što me ne pogledaš u oči?". Delibašić joj je na to odgovorio riječima "šta kažeš", ali se nakon toga samo okrenuo ka stražaru i izašao, ne odgovorivši kada je ponovila pitanje.

Izlazeći iz sudnice, Ankičin brat se obratio sudiji Ramiću riječima: "Imamo problem". Na to ga je sudija upitao: "šta ste rekli", a brat žrtve je samo ponovio "imamo problem" i napustio sudnicu, prenosi Telegraf.