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Danas presuda u ponovljenom postupku protiv Kecmanovića

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 07:27

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Београд, 3. маја 2026. - Обележавање треће годишњице трагедије у Основној школи "Владислав Рибникар", где је ученик К.К. из ватреног оружја убио деветоро ђака и чувара школе, почело је јутрос испред те школе окупљањем породица и пријатеља страдалих, ученика и грађана. Комеморативни дан почео је у 8.40 сати минутом ћутања, а породице убијених су прве паљењем свећа, остављањем венаца и цвећа и уписивањем у књигу сећања одале пошту настрадалима
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

U Višem sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" usmrtio devet učenika i radnika obezbjeđenja.

Suđenje je ponovljeno nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu.

Tužilaštvo je zatražilo maksimalne zatvorske kazne, dok je odbrana predložila oslobađajuću presudu, navodeći da nema dokaza da su optuženi počinili djela koja im se stavljaju na teret, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Vladislav Ribnikar

Kosta Kecmanović

Beograd

Srbija

presuda

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