Danas presuda u ponovljenom postupku protiv Kecmanovića

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U Višem sudu u Beogradu danas će biti izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" usmrtio devet učenika i radnika obezbjeđenja.

Suđenje je ponovljeno nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu. Tužilaštvo je zatražilo maksimalne zatvorske kazne, dok je odbrana predložila oslobađajuću presudu, navodeći da nema dokaza da su optuženi počinili djela koja im se stavljaju na teret, prenosi Tanjug.

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