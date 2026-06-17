Nestao Vukašin Srećković: Porodica i policija tragaju za dječakom

Vukašin Srećković, učenik OŠ "Đura Jakšić" na Kanarevom brdu, nestao je danas oko 10.30 časova nakon polaganja male mature.

"Nije se vratio kući poslije prijemnog, obavještena je policija. Molimo vas ko je u mogućnosti da pokušamo da ga potražimo, dok nije pao mrak ili ako bilo ko ima informaciju gdje bi mogao da bude", navodi porodica u apelu.

Vukašin je na sebi imao plavu majicu, crnu trenerku i crne patike. Dječak je visok oko 175 centimetara, težak oko 80 kilograma.

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Mole se svi koji imaju neku informaciju da se jave.

Obaviještena je policija i Centar za socijalni rad.

/Kurir/