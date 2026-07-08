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Potres u Portugalu: Ronaldo otišao, Martinez smijenjen

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ATV redakcija
08.07.2026 22:11

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Потрес у Португалу: Роналдо отишао, Мартинез смијењен
Foto: Tanjug/AP/Gareth Patterson

Fudbalski savez Portugalije imenovao je iskusnog stručnjaka Žoržea Žezuša za novog selektora nacionalnog tima, nakon rastanka sa Robertom Martinezom poslije neuspeha na Svjetskom prvenstvu.

Portugalija je na Mundijal doputovala sa najvećim ambicijama, ali je takmičenje završila već u osmini finala, pošto je poražena od Španije rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Mikel Merino.

Taj poraz ujedno je označio i kraj reprezentativne karijere Kristijana Ronalda, koji je i ranije najavio da će mu Svjetsko prvenstvo biti posljednje veliko takmičenje u dresu nacionalnog tima.

Nakon eliminacije, Fudbalski savez Portugalije odlučio je da se zahvali Robertu Martinezu, a izbor je pao na jednog od najiskusnijih portugalskih trenera.

Žezuš (71) će prvi put u karijeri voditi jednu reprezentaciju. Tokom bogate trenerske karijere predvodio je Amoru, Felgeiraš, Uniao Madeiru, Estrelu Amadoru, Vitoriju Setubal, Vitoriju Gimaraješ, Moreirense, Leiriju, Belenenseš, Bragu, Benfiku, Sporting, Al Hilal, Fenerbahče i Al Nasr.

Jedan od najvećih uspjeha ostvario je sa Bragom, sa kojom je 2008. godine osvojio Intertoto kup, dok je tokom karijere osvojio brojne trofeje i sa Benfikom, Sportingom i Al Hilalom.

Pred iskusnim stručnjakom sada je zadatak da vrati Portugaliju u sam vrh svjetskog fudbala i započne novu eru nacionalnog tima nakon odlaska Kristijana Ronalda.

(Kurir)

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Kristijano Ronaldo

Portugal

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