ESPN opleo po Ronaldu: "Zašto je na terenu, potpuno je bezopasan"

U tri odigrane utakmice Ronaldo na svom kontu ima dva postignuta gola, i to oba protiv Uzbekistana.

Posebno žestok u kritikama bio je ESPN, a sve je pojačala još jedna odlična partija Lionela Mesija koji je srušio još jedan rekord na Svjetskim prvenstvima.

„Da mu na dresu ne piše Ronaldo, mislili biste da je na terenu neki prosječni igrač. On ne izgleda kao čovjek koji je zabio skoro hiljadu golova i koji je imao takvu karijeru kakvu je on imao. Na ovom Svjetskom prvenstvu bio je u ofsajdu više puta nego što pamtim. Zašto? Zato što više nema brzinu i mora biti ispred štopera da bi mu mogao pobjeći“, rekli su komentatori na ESPN-u, pa dodali:

„Jedino mjesto gdje mora biti je šesnaesterac, a tamo ga nema. Zašto ga nema? Zato što ne može nikome pobjeći. A i kad dođe tamo, potpuno je bezopasan. Pričamo o Ronaldu... Bezopasan je, ne izgleda kao da će zabiti i nije mi jasno zašto je uopšte na terenu.“

Podsjećamo, Portugal će u nokaut fazi igrati protiv Hrvatske, a susret je na rasporedu 3. jula u Torontu s početkom od 21 čas po našem vremenu.