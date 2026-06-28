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ESPN opleo po Ronaldu: "Zašto je na terenu, potpuno je bezopasan"

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ATV redakcija
28.06.2026 11:23

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ЕСПН оплео по Роналду: "Зашто је на терену, потпуно је безопасан"
Foto: Tanjug / AP / Marta Lavandier

Portugalac Kristijano Ronaldo nalazi se pod žestokim kritikama zbog igara koje pruža na Svjetskom prvenstvu.

U tri odigrane utakmice Ronaldo na svom kontu ima dva postignuta gola, i to oba protiv Uzbekistana.

Posebno žestok u kritikama bio je ESPN, a sve je pojačala još jedna odlična partija Lionela Mesija koji je srušio još jedan rekord na Svjetskim prvenstvima.

„Da mu na dresu ne piše Ronaldo, mislili biste da je na terenu neki prosječni igrač. On ne izgleda kao čovjek koji je zabio skoro hiljadu golova i koji je imao takvu karijeru kakvu je on imao. Na ovom Svjetskom prvenstvu bio je u ofsajdu više puta nego što pamtim. Zašto? Zato što više nema brzinu i mora biti ispred štopera da bi mu mogao pobjeći“, rekli su komentatori na ESPN-u, pa dodali:

„Jedino mjesto gdje mora biti je šesnaesterac, a tamo ga nema. Zašto ga nema? Zato što ne može nikome pobjeći. A i kad dođe tamo, potpuno je bezopasan. Pričamo o Ronaldu... Bezopasan je, ne izgleda kao da će zabiti i nije mi jasno zašto je uopšte na terenu.“

Podsjećamo, Portugal će u nokaut fazi igrati protiv Hrvatske, a susret je na rasporedu 3. jula u Torontu s početkom od 21 čas po našem vremenu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Kristijano Ronaldo

Svjetsko prvenstvo 2026

Portugal

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