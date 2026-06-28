Najveća drama ili najsramnija namještaljka u istoriji Mundijala?! Planeta gleda u čudu

Postoje utakmice koje ostanu upisane u istoriju fudbala. Neke se pamte po dobrom, neke po lošem. A meč Alžira i Austrije na Mundijalu 2026. godine ući će u anale i veliko je pitanje kako će se pamtiti!

Neki će reći da je ovo bila najveća drama, dok će drugi biti mišljenja da je u pitanju najsramnija namještaljka u istoriji fudbala. I - vjerovatno će i jedni i drugi imati dobre argumente da tvrde da su u pravu u ovoj raspravi!

Šta se sve dešavalo na ovoj utakmici? Krenimo redom...

Uvertira meča bacala je ozbiljnu sumnju na namještaljku i dogovor. Zbog novog sistema takmičenja kojim je FIFA omogućila ozbiljne kalkulacije u grupnoj fazi, Alžir i Austrija bili su u situaciji da odigraju neriješeno i prođu grupu zajedno, jedni kao drugoplasirani, a drugi kao jedna od osam trećeplasiranih selekcija. Poraz nije odgovarao nikom i u tom slučaju najviše bi profitirao Iran koji je čekao krajnji ishod i drhtao do bukvalno posljednje sekunde.

Austrija je povela golom Marka Arnautovića u 28. minutu, da bi Rafik Belgali izjednačio u 45. minutu i na poluvremenu je rezultat bio onaj koji je i čitava planeta očekivala - neriješen. U nastavku Austrija ponovo stiže do prednosti golom Marsela Sabicera u 55. minutu, ali je Alžir očekivano izjednačio već pet minuta kasnije preko Rijada Mareza.

Nadoknada za infarkt

Igrao se 90. minut kada je Uzbekistanac Tantašev, sudija ovog meča, odredio da će se igrati četiri minuta u nadoknadi. U trećem minutu - neočekivana drama! Marez se iznenada našao sam ispred golmana Austrije i pogodio je za 3:2 i to je bio rezultat koji Austrijance šalje kući. Mnogi su se iznenadili, povjerovali u kosmičku pravdu koja će Iran poslati u nokaut fazu, vjerovali su da od dogovora nema ništa, da za minut koliko je ostalo u nadoknadi ne može puno toga da se promeni... A onda - novi šok!

Austrija je prvo imala jednu šansu, promašila je, Alžir je brzo ostao bez poseda, a u šestom od četiri minuta nadoknade (ne šalimo se, tako je bilo), Srbin u dresu Austrije, Saša Kalajdžić, postiže pogodak za 3:3 i ruši snove Irancima, a šalje Alžir na Švajcarsku i svoju reprezentaciju na Španiju u šesnaestini finala!

Neki bi rekli najveća drama, neki najsramnija nameštaljka. I, teško da se može protiv obe konstatacije...

Kladionice bacile sumnju na dogovor

Da sve bude zanimljivije potrudile su se i kladionice koje su pred meč oborile kvotu na "iks" (neriješen ishod) na 2,05. Kvota za neriješen ishod uglavnom je preko tri, tako da je jasno da se ovako nešto moglo očekivati... Na kraju, "iks" se i desio, a meč Alžir - Austrija ući će u anale fudbala i definitivno će se o njemu pričati.

Šta kaže selektor?

Selektor Austrije, Ralf Ragnik, oštro je demantovao navode da je meč protiv Alžira namješten.

On je otvorio dušu na konferenciji za medije.

"O tome nema ni govora. Odigrali smo pravu finalnu utakmicu i niko nije mogao ni da pretpostavi da će se završiti sa 3:3. Naš jedini cilj bio je plasman u narednu rundu. Uspjeli smo u tome i jedino je to bitno. Vrijeme je za slavlje, koje će sigurno početi već u avionu."

Kako bi ućutkao kritičare i dokazao da je sve bilo regularno, iskusni strateg je slikovito opisao dramatičnu završnicu:

"Ništa slično u karijeri nisam doživio. Kada primite gol za 3:2 u nadoknadi, uglavnom ste otpisani. Činjenica da smo uspjeli da se vratimo iz mrtvih je prosto nevjerovatna. Mnogo kockica je moralo da se poklopi. Igrači su dali posljednji atom snage. Nakon njihovog trećeg gola svi smo zanemeli, ali ono što je uslijedilo nakon toga bilo je u holivudskom stilu."

Austrijance u osmini finala čeka paklen zadatak protiv Španije, a selektor je svjestan da ekipa ne sme da ponavlja stare greške.

"Prikazali smo dobre stvari i postigli tri gola, ali smo se takođe suočili sa ozbiljnim problemima u igri. Često nismo djelovali dobro na terenu. Moramo dobro da analiziramo ovaj meč i podignemo nivo igre", iskren je Rangnik.

Sabicer poslao poruku navijačima

Utiske nakon infarkt završnice iznio je i vezista Marsel Sabicer, koji je slikovito opisao olakšanje cijele nacije i poslao je poruku navijačima:

"Vjerujem da su svi u Austriji do posljednjeg sekunda držali dah. Sada kući mogu slobodno da nastave da piju od sreće. Što se mene tiče, ja sam potpuno mrtav od umora."

(Kurir)