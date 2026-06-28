Tragedija! Fudbaleru u zemljotresu poginuli supruga i dvoje djece, danima ih tražio ispod ruševina

Fudbalski svijet potresla je tragična vijest iz Venecuele, gdje su u razornom zemljotresu život izgubili supruga i dvoje djece argentinskog fudbalera Lukasa Treha, koji nastupa za Deportivo La Gvairu.

Klub je saopštio da su Janina Maranela, kao i njihova djeca Aron i Ainoa Treho, pronađeni bez znakova života nakon višednevne potrage ispod ruševina stambene zgrade u kojoj su živjeli.

Danima trajala potraga

Tragedija se dogodila nakon snažnog zemljotresa koji je izazvao urušavanje stambene zgrade u oblasti Plaja Grande, jednom od najteže pogođenih područja.

Porodica fudbalera vodila se kao nestala od trenutka katastrofe, dok su spasilačke ekipe danima pretraživale ruševine u nadi da će ih pronaći žive.

Tragičnu vijest potvrdio je venecuelanski klub putem društvenih mreža, što je izazvalo tugu i šok u sportskoj javnosti.

Klub se oprostio od stradale porodice

U saopštenju Deportiva La Gvaire navedeno je:

- Od DLG-a pridružujemo se žalosti koja je zadesila našeg igrača Lukasa Treha zbog bolnog gubitka supruge Janine Maranele i njihove djece Arona i Ainoe. Neka počivaju u miru, a Lukasu i njegovim najmilijima želimo snagu i utjehu u ovim teškim trenucima - navedeno je u saopštenju kluba.

Lično tražio suprugu i djecu

Lukas Treho je prethodnih dana prolazio kroz pravu agoniju. U trenutku zemljotresa nalazio se sa ekipom u Karakasu, a po povratku u La Gvairu pridružio se spasilačkim timovima i lično učestvovao u potrazi za svojom porodicom.

Posebno je potresao javnost njegov apel objavljen na društvenim mrežama, uz fotografije supruge i djece.

- Naša zgrada u Plaja Grandeu se srušila. Ne znam ništa o svojoj porodici. Molim vas, molite se za njih i podijelite ovu poruku ako ih je neko vidio - napisao je Treho.

Tuga u rodnom gradu

Nakon nekoliko dana neizvjesnosti stigla je potvrda najgorih strahova. Vijest je posebno potresla Kordobu, rodni grad argentinskog fudbalera, odakle je njegova porodica uputila apel da mu se omogući što brži odlazak u Venecuelu kako bi bio uz najbliže u najtežim trenucima.

Treho, rođen 1987. godine, tokom karijere nastupao je u više zemalja, a posljednjih godina igrao je u Venecueli, gdje je ostavio dubok trag. Ipak, njegov život van terena sada je obilježila tragedija koja je potresla čitav fudbalski svijet.

(Telegraf)