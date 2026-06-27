Logo

Gornji Podgradci: FK Sloga Dipo slavi 100 godina postojanja

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 20:44

Komentari:

0
ФК Слога
Foto: ATV

Fudbalska priča Sloge iz Gornjih Podgradaca piše se već cijeli vijek. U tih stotinu godina stalo je bezbroj lijepih, ali i manje lijepih trenutaka. Ipak, Sloga je opstala i ostala da baštini tradiciju sportskog kolektiva na ponos svih mještana ovog kraja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Sloga

FK Sloga Dipo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Скандал на Свјетском првенству! Капитен репрезентације која је направила чудо оптужен за силовање

Fudbal

Skandal na Svjetskom prvenstvu! Kapiten reprezentacije koja je napravila čudo optužen za silovanje

49 min

0
Драма атрактивне хрватске водитељке: Манијак прогонио Мирту Шурјак, долазио кући, писао писма...

Fudbal

Drama atraktivne hrvatske voditeljke: Manijak progonio Mirtu Šurjak, dolazio kući, pisao pisma...

4 h

0
Велики проблеми за Шпанију: Двије звијезде се повриједиле, за једног вјероватно завршен Мундијал

Fudbal

Veliki problemi za Španiju: Dvije zvijezde se povrijedile, za jednog vjerovatno završen Mundijal

5 h

0
Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства

Fudbal

Poznato devet parova nokaut faze Svjetskog prvenstva

9 h

0

  • Najnovije

20

58

Idu jedan za drugim: Zemljotres jačine 5,8 stepeni pogodio Island!

20

55

Da srce pukne: Zvijezda Holandije saznala najgore moguće vijesti

20

44

Gornji Podgradci: FK Sloga Dipo slavi 100 godina postojanja

20

42

Novac stiže za četiri znaka do 4. jula, ali postoji jedan uslov

20

20

Pentagon prvi put potvrdio: Marinci preuzeli šest F-35 bez radara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima