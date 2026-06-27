Gornji Podgradci: FK Sloga Dipo slavi 100 godina postojanja

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Fudbalska priča Sloge iz Gornjih Podgradaca piše se već cijeli vijek. U tih stotinu godina stalo je bezbroj lijepih, ali i manje lijepih trenutaka. Ipak, Sloga je opstala i ostala da baštini tradiciju sportskog kolektiva na ponos svih mještana ovog kraja.

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