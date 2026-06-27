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Poznato devet parova nokaut faze Svjetskog prvenstva

Autor:

ATV redakcija
27.06.2026 11:43

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Познато девет парова нокаут фазе Свјетског првенства
Foto: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell

Preostalo je da se odigraju još posljednja kola u grupama L, J i K, kako bismo imali kompletiranu grupnu fazu na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, a već je i poznat dobar dio "kostura" kada je u pitanju nokaut faza.

Već sada znamo devet parova osmine finala, a ostatak će biti poznat u noći između petka i subote, kada će se odigrati posljednjih šest utakmica grupne faze, gdje je još nepoznanica ko će biti drugi, a ko treći u grupi J (Austrija ili Alžir), nije poznato da li će Portugal ili Kolumbija biti prvi ili drugi u grupi K, a imaju međusobni duel, kao i da li će DR Kongo ukoliko pobijedi Uzbekistan uspjeti da se domogne treće pozicije i mjesta u nokaut fazi.

Takođe je u grupi L velika nepoznanica za prva tri mjesta. Englezi imaju najbolju situaciju jer su obezbedili prolaz, a imaju i šansu za prvo mesto protiv već prežaljene Paname. Hrvati i Gana imaju međusobni duel za drugo mjesto, dok remi objema ekipama donosi prolaz dalje.

Mnogo je kalkulacija i dalje u igri, a situaciju pomno prate i Južna Koreja i Iran i nadaju se povoljnim ishodima kada je u pitanju borba na tabeli za najbolje rangirane trećeplasirane ekipe.

Ovo su dosadašnji parovi šesnaestine finala i nema sumnje da je duel Holandija - Maroko za sada najveći derbi, a zanimljivo će biti i na meču Brazil - Japan, gdje su Samuraji u grupi pokazali da su ozbiljan tim, koji može da namuči favorite.

Parovi 1/16 finala:

Nemačka - Paragvaj

Francuska - Švedska

Južna Koreja - Kanada

Holandija - Maroko

SAD - Bosna i Hercegovina

(Telegraf)

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Svjetsko prvenstvo 2026

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