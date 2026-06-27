Urugvaj ostao bez selektora

Poraz od Španije rezultatom 1:0 označio je kraj puta za selekciju koja prema Transfermarktu vrijedi 360 miliona evra, a argentinski stručnjak je poručio da na sebe preuzima punu krivicu.

Bijelsa je još prije turnira najavio odlazak nakon Mundijala, ali se oproštaj dogodio poslije velikog razočarenja i samo dva osvojena boda u grupi.

Na konferenciji za medije rekao je da su četvrto mjesto u južnoameričkim kvalifikacijama i treće mjesto na Kopa Americi bezvrijedni kada se ne ostvari rezultat na Svjetskom prvenstvu.

Posebno se osvrnuo i na odluku da Fernando Muslera bude prvi golman, uprkos greškama koje je pravio tokom turnira.

Bijelsa je kazao da je vjerovao u njega zbog sjajne godine, karaktera i iskustva, ali je na poluvremenu protiv Španije Muslera zamijenjen Serhijom Rošetom, na zahtjev samog golmana.

"Uprkos radu, trudu i posvećenosti, nismo uspjeli", poručio je Bijelsa nakon bolnog kraja urugvajske priče na Mundijalu.