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Urugvaj ostao bez selektora

27.06.2026 11:13

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Уругвај остао без селектора
Foto: Tanjug/AP/Natacha Pisarenko

Marselo Bijelsa napušta reprezentaciju Urugvaja nakon eliminacije u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Poraz od Španije rezultatom 1:0 označio je kraj puta za selekciju koja prema Transfermarktu vrijedi 360 miliona evra, a argentinski stručnjak je poručio da na sebe preuzima punu krivicu.

Bijelsa je još prije turnira najavio odlazak nakon Mundijala, ali se oproštaj dogodio poslije velikog razočarenja i samo dva osvojena boda u grupi.

Na konferenciji za medije rekao je da su četvrto mjesto u južnoameričkim kvalifikacijama i treće mjesto na Kopa Americi bezvrijedni kada se ne ostvari rezultat na Svjetskom prvenstvu.

Posebno se osvrnuo i na odluku da Fernando Muslera bude prvi golman, uprkos greškama koje je pravio tokom turnira.

Bijelsa je kazao da je vjerovao u njega zbog sjajne godine, karaktera i iskustva, ali je na poluvremenu protiv Španije Muslera zamijenjen Serhijom Rošetom, na zahtjev samog golmana.

"Uprkos radu, trudu i posvećenosti, nismo uspjeli", poručio je Bijelsa nakon bolnog kraja urugvajske priče na Mundijalu.

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Tagovi :

Marselo Bijelsa

Urugvaj

Svjetsko prvenstvo 2026

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