Ko će kao trećeplasirani u nokaut fazu Mundijala – ostala su još tri mjesta

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku se uveliko zahuktava, a poslije uzbudljivih završnica u grupama G, H i I, poznato je pet od ukupno osam trećeplasiranih timova koji će nastaviti takmičenje u nokaut fazi.

Nakon odluke Fifa da se Mundijal proširi na 48 timova, odmah je bilo jasno da će kalkulacije u grupnoj fazi igrati važnu ulogu. Jer, osam od 12 timova koji završe na trećem mestu u grupi igraće u šesnaestini finala.

Sada su stvari malo jasnije, ali i dalje je pred posljednji dan grupne faze, koji je na programu u subotu (i subotu na nedjelju), ostalo još nekoliko kombinacija ko bi mogao dalje, a ko bi mogao da "pakuje kofere".

Za sada su plasman među osam najboljih trećeplasiranih timova potvrdile sljedećih pet selekcija: Bosna i Hercegovina iz grupe B, Paragvaj iz grupe D, Ekvador iz grupe E, Švedska iz grupe F i Senegal iz grupe I.

Kako trenutno izgleda tabela trećeplasiranih timova

Poslije završnih mečeva grupe H, jasno je da je trećeplasirani iz te grupe, Urugvaj, već eliminisan sa samo dva boda.

Iran iz grupe G je još uvek u igri jer poslije tri remija imaju "nulu" za gol razliku, što ih stavlja ispred Južne Koreje (tri boda i "minus jedan" gol razlika) i Škotske (tri boda i "minus tri").

Tako bi moglo da se desi da Iran nastavi takmičenje a Škotska ne, iako je Škotska upisala jednu pobjedu na turniru (protiv Haitija), a Iran nijednu.

Hrvatska i Gana – direktno odlučuju ko je drugi, a ko treći

Za sada se među osam najboljih trećeplasiranih selekcija nalazi i Hrvatska, doduše, "vatreni" tek treba da igraju u subotu protiv Gane u okviru grupe L.

Ukoliko bi Hrvatska pobijedila, Gana bi prošla dalje kao trećeplasirana ekipa jer već imaju četiri boda.

Hrvatima je bod dovoljan za to treće mjesto, a ukoliko bi pretrpeli poraz, onda bi se gledala gol razlika.

Sa porazom od jednog gola razlike, i dalje bi na tabeli trećeplasiranih bili ispred Škotske, ali bi zavisili i od rezultata u drugim grupama.

Alžir i Austrija bi da ne pobjede

Čeka se i rasplet u grupi J gde je Alžir trenutno trećeplasirani tim sa tri boda i gol razlikom "minus dva".

No, Alžir igra protiv Austrije koja takođe ima tri boda i sva je prilika da bi ovde moglo da dođe do remija koji bi čak i više odgovarao Alžiru.

Drugoplasirani iz grupe J, u kojoj su još i prvoplasirana Argentina i eliminisani Jordan, igraće u šesnaestini finala protiv Španije, pa bi Alžiru bod protiv Austrije odgovarao da prođe dalje, a da izbegne meč protiv prvaka Evrope.

DR Kongo pobjedom prolazi dalje

Što se tiče grupe K, tamo je DR Kongo trećeplasirana ekipa sa jednim bodom, ali pobjeda protiv Uzbekistana bi ih sigurno vodila u narednu fazu.

Zbog toga je trenutno Južna Koreja najugroženija – ova azijska selekcija je trenutno osma na tabeli trećeplasiranih selekcija i samo bod Alžira ili pobeda DR Kongo bi bili dovoljni da oni završe takmičenje poslije grupne faze.

Nije još bezbjedan ni Iran, dok Hrvatska drži stvari u svojim rukama i pobedom nad Ganom ne bi čak ni bila među trećeplasiranim selekcijama, već bi u svojoj grupi završila na drugoj poziciji, iza Engleske.

Čekamo konačan rasplet

Upravo od toga iz kojih osam grupa će doći najbolje trećeplasirane selekcije i zavisi protiv koga će igrati u šesnaestini finala.

Uoči turnira je postojalo 495 kombinacija iz kojih osam od 12 grupa će trećeplasirani proći dalji, a sada je taj broj značajno manji.

Ipak, u nedjelju rano ujutro po srednjeevropskom vremenu sve će biti potpuno jasno. I već u nedjelju od 21.00, moći će da počne nokaut faza, utakmicom Južna Afrika - Kanada, prenosi RTS