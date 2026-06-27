Ko će kao trećeplasirani u nokaut fazu Mundijala – ostala su još tri mjesta

Autor:ATV redakcija
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Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku se uveliko zahuktava, a poslije uzbudljivih završnica u grupama G, H i I, poznato je pet od ukupno osam trećeplasiranih timova koji će nastaviti takmičenje u nokaut fazi.
Nakon odluke Fifa da se Mundijal proširi na 48 timova, odmah je bilo jasno da će kalkulacije u grupnoj fazi igrati važnu ulogu. Jer, osam od 12 timova koji završe na trećem mestu u grupi igraće u šesnaestini finala.
Sada su stvari malo jasnije, ali i dalje je pred posljednji dan grupne faze, koji je na programu u subotu (i subotu na nedjelju), ostalo još nekoliko kombinacija ko bi mogao dalje, a ko bi mogao da "pakuje kofere".
Za sada su plasman među osam najboljih trećeplasiranih timova potvrdile sljedećih pet selekcija: Bosna i Hercegovina iz grupe B, Paragvaj iz grupe D, Ekvador iz grupe E, Švedska iz grupe F i Senegal iz grupe I.
Poslije završnih mečeva grupe H, jasno je da je trećeplasirani iz te grupe, Urugvaj, već eliminisan sa samo dva boda.
Iran iz grupe G je još uvek u igri jer poslije tri remija imaju "nulu" za gol razliku, što ih stavlja ispred Južne Koreje (tri boda i "minus jedan" gol razlika) i Škotske (tri boda i "minus tri").
Tako bi moglo da se desi da Iran nastavi takmičenje a Škotska ne, iako je Škotska upisala jednu pobjedu na turniru (protiv Haitija), a Iran nijednu.
Za sada se među osam najboljih trećeplasiranih selekcija nalazi i Hrvatska, doduše, "vatreni" tek treba da igraju u subotu protiv Gane u okviru grupe L.
Ukoliko bi Hrvatska pobijedila, Gana bi prošla dalje kao trećeplasirana ekipa jer već imaju četiri boda.
Hrvatima je bod dovoljan za to treće mjesto, a ukoliko bi pretrpeli poraz, onda bi se gledala gol razlika.
Sa porazom od jednog gola razlike, i dalje bi na tabeli trećeplasiranih bili ispred Škotske, ali bi zavisili i od rezultata u drugim grupama.
Čeka se i rasplet u grupi J gde je Alžir trenutno trećeplasirani tim sa tri boda i gol razlikom "minus dva".
No, Alžir igra protiv Austrije koja takođe ima tri boda i sva je prilika da bi ovde moglo da dođe do remija koji bi čak i više odgovarao Alžiru.
Drugoplasirani iz grupe J, u kojoj su još i prvoplasirana Argentina i eliminisani Jordan, igraće u šesnaestini finala protiv Španije, pa bi Alžiru bod protiv Austrije odgovarao da prođe dalje, a da izbegne meč protiv prvaka Evrope.
Što se tiče grupe K, tamo je DR Kongo trećeplasirana ekipa sa jednim bodom, ali pobjeda protiv Uzbekistana bi ih sigurno vodila u narednu fazu.
Zbog toga je trenutno Južna Koreja najugroženija – ova azijska selekcija je trenutno osma na tabeli trećeplasiranih selekcija i samo bod Alžira ili pobeda DR Kongo bi bili dovoljni da oni završe takmičenje poslije grupne faze.
Nije još bezbjedan ni Iran, dok Hrvatska drži stvari u svojim rukama i pobedom nad Ganom ne bi čak ni bila među trećeplasiranim selekcijama, već bi u svojoj grupi završila na drugoj poziciji, iza Engleske.
Upravo od toga iz kojih osam grupa će doći najbolje trećeplasirane selekcije i zavisi protiv koga će igrati u šesnaestini finala.
Uoči turnira je postojalo 495 kombinacija iz kojih osam od 12 grupa će trećeplasirani proći dalji, a sada je taj broj značajno manji.
Ipak, u nedjelju rano ujutro po srednjeevropskom vremenu sve će biti potpuno jasno. I već u nedjelju od 21.00, moći će da počne nokaut faza, utakmicom Južna Afrika - Kanada, prenosi RTS
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