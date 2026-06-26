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Francuska rutinski protiv Norveške, Dembele dao tri gola

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 23:06

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Голман Норвешке Егил Селвик (13) не успева да одбрани четврти гол током утакмице Групе I Светског првенства у фудбалу између Норвешке и Француске у Фоксбороу, Масачусетс, близу Бостона, у петак, 26. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Stockwell

Francuska je slavila protiv Norveške sa 4:1 i nastavlja takmičenje sa maksimalnim brojem bodova iz grupe I. Norveška je na drugom mjestu i ovo im je prvi poraz.

Vrijedi napomenuti da je Norveška izašla sa drugom postavom, jer prolazak dalje nije bio upitan. Francuzi su to iskoristili i odmah krenuli agresivno.

Dembele na asistenciju Embapea postiže gol već u sedmom minutu, a isto radi i u 20. i 32. minutu meča.

Norvežani su odgovori u 21. minutu kada su postigli jedini gol na meču. Ipak, mogla je Norveška slaviti više golova. Larsen je promašio u 50. minutu penal, a propustili su nekoliko sigurnih prilika kada su njihovi napadači izlazili direktno na Onanu. Nedostajalo im je i sreće, ali i iskustva.

U samom finišu meča Due postavlja konačnih 4:1.

Nakon posljednjeg kola ove grupe Francuska je prva na tabeli sa maksimalnih devet bodova, Norveška druga sa šest, Senegal je treći sa pobjedom od 5:0 protiv Iraka, dok će Iračani takmičenje završiti sa gol razlikom -11.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Francuska

Norveška

Svjetsko prvenstvo 2026

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