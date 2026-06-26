Francuzi bijesni na FIFA-u, pred sami početak utakmice im zabranjene crne trake na rukama

Fudbalska reprezentacija Francuske našla se u nezgodnoj situaciji uoči večerašnjeg duela sa Norveškom, zbog čega će „Trikolori“ sigurno biti ogorčeni i ljuti na Svjetsku fudbalsku federaciju (FIFA).

Naime, „Trikolori“ su planirali da odaju počast i izraze saučešće povodom tragičnog događaja koji je zadesio njihovog selektora Didijea Dešama, tako što bi fudbaleri na terenu nosili crne florove, odnosno crne trake oko ruke.

Dešamu je tokom ove sedmice u Francuskoj preminula majka. Kako nalažu stroga pravila FIFA-e, Fudbalski savez Francuske uputio je zvaničan zahtjev krovnoj kući svjetskog fudbala kako bi dobio zeleno svjetlo za ovaj gest. Tokom dana, iz FIFA-e je stigao pozitivan odgovor – usmena i pismena saglasnost da Francuzi mogu istrčati na teren sa crnim trakama.

Međutim, samo nekoliko časova prije početka utakmice uslijedio je šokantan obrt.

FIFA je iznenada povukla svoju odluku i izričito zabranila Francuzima da nose crne trake. Kao razlog navedeno je naknadno tumačenje strogih protokola federacije, prema kojima se na opremi ne smiju isticati nikakve političke, vjerske ili lične poruke i simboli, osim onih koje je FIFA unaprijed izričito odobrila za sve reprezentacije.

Ova odluka izazvala je ogorčenje i nevjericu u taboru francuske reprezentacije, ali i u tamošnjoj javnosti, s obzirom na to da je FIFA pokazala potpunu nedosljednost i nedostatak empatije, promijenivši stav u posljednjem trenutku.

Francuzi su na kraju morali da popuste kako bi izbjegli potencijalne stroge sankcije, pa su protiv Norvežana istrčali na teren bez planiranih crnih traka. Ipak, ovaj potez FIFA-e ostavio je gorak ukus i pokrenuo lavinu kritika na račun predsjednika Đanija Infantina i njegovih saradnika.

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