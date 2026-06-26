Logo
Large banner

Francuzi bijesni na FIFA-u, pred sami početak utakmice im zabranjene crne trake na rukama

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 21:41

Komentari:

0
Французи бијесни на ФИФА-у, пред сами почетак утакмице им забрањене црне траке на рукама
Foto: Tanjug / AP / Charles Krupa

Fudbalska reprezentacija Francuske našla se u nezgodnoj situaciji uoči večerašnjeg duela sa Norveškom, zbog čega će „Trikolori“ sigurno biti ogorčeni i ljuti na Svjetsku fudbalsku federaciju (FIFA).

Naime, „Trikolori“ su planirali da odaju počast i izraze saučešće povodom tragičnog događaja koji je zadesio njihovog selektora Didijea Dešama, tako što bi fudbaleri na terenu nosili crne florove, odnosno crne trake oko ruke.

Dešamu je tokom ove sedmice u Francuskoj preminula majka. Kako nalažu stroga pravila FIFA-e, Fudbalski savez Francuske uputio je zvaničan zahtjev krovnoj kući svjetskog fudbala kako bi dobio zeleno svjetlo za ovaj gest. Tokom dana, iz FIFA-e je stigao pozitivan odgovor – usmena i pismena saglasnost da Francuzi mogu istrčati na teren sa crnim trakama.

Međutim, samo nekoliko časova prije početka utakmice uslijedio je šokantan obrt.

FIFA je iznenada povukla svoju odluku i izričito zabranila Francuzima da nose crne trake. Kao razlog navedeno je naknadno tumačenje strogih protokola federacije, prema kojima se na opremi ne smiju isticati nikakve političke, vjerske ili lične poruke i simboli, osim onih koje je FIFA unaprijed izričito odobrila za sve reprezentacije.

Ova odluka izazvala je ogorčenje i nevjericu u taboru francuske reprezentacije, ali i u tamošnjoj javnosti, s obzirom na to da je FIFA pokazala potpunu nedosljednost i nedostatak empatije, promijenivši stav u posljednjem trenutku.

Francuzi su na kraju morali da popuste kako bi izbjegli potencijalne stroge sankcije, pa su protiv Norvežana istrčali na teren bez planiranih crnih traka. Ipak, ovaj potez FIFA-e ostavio je gorak ukus i pokrenuo lavinu kritika na račun predsjednika Đanija Infantina i njegovih saradnika.

(Kliks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Svjetsko prvenstvo 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Барсина академија

Fudbal

Uspješno završen prvi Barselonin kamp u Laktašima

1 h

0
Иранци отворено запријетили ФИФА-и напуштањем терена због ЛГБТQ+ симбола

Fudbal

Iranci otvoreno zaprijetili FIFA-i napuštanjem terena zbog LGBTQ+ simbola

2 h

0
Кладионице отписале БиХ: САД огроман фаворит у нокаут фази

Fudbal

Kladionice otpisale BiH: SAD ogroman favorit u nokaut fazi

4 h

0
Хрватска може и да испадне на Мундијалу

Fudbal

Hrvatska može i da ispadne na Mundijalu

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

23

06

Francuska rutinski protiv Norveške, Dembele dao tri gola

23

03

Američki borbeni avioni izveli napade na Iran

22

53

Milica Pavlović stala u odbranu Ivane Nikolić: Najbolje igra na našoj muzičkoj sceni

22

42

Jasan znak Amerikancima: Dvije selekcije zaprijetile napuštanjem terena

22

42

Vikend horoskop: Jedan znak ulazi u emotivni vrtlog koji nije očekivao

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner