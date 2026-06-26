Iranci otvoreno zaprijetili FIFA-i napuštanjem terena zbog LGBTQ+ simbola

Političke i društvene tenzije ponovo potresaju svjetsku fudbalsku scenu. Iranski ministar sporta, Ahmad Donjamali, uputio je oštro i direktno upozorenje Fudbalskoj federaciji (FIFA) uoči predstojećeg susreta između Irana i Egipta.

Kako prenosi sportski kanal Pič Vajr, iranska delegacija spremna je na radikalan potez – potpuno napuštanje terena i prekid utakmice ukoliko se na stadionu pojave LGBTQ+ simboli ili bilo kakve političke poruke koje nisu u skladu sa njihovim načelima.

U zvaničnom saopštenju, koje je izazvalo veliku pažnju u sportskoj javnosti, Donjamali je poručio da Iran neće tolerisati nikakve aktivnosti koje odstupaju od isključivo sportskih okvira.

„Jasno smo obavijestili FIFA-u da, ukoliko naša delegacija ili igrači budu izloženi bilo kakvim političkim uvredama ili neovlašćenim sloganima na stadionu, nećemo oklijevati da odmah naredimo timu da napusti teren i prekine utakmicu“, izjavio je iranski ministar sporta.

🚨🇮🇷 Iran threaten to leave the pitch against Egypt over potential LGBTQ+ symbols



🗣️ Iran’s Minister of Sport, Ahmad Donyamali:



“We have clearly informed FIFA that if our delegation or players are subjected to any political insults or unauthorized slogans inside the stadium, we… pic.twitter.com/RjBR91pe9p — Pitch Wire (@wire_pitch) June 26, 2026

On je dodao da je reprezentacija došla da se takmiči na međunarodnom turniru isključivo u skladu sa sportskim pravilima FIFA-e, te da je uvođenje bilo kakvih spoljnih agendi potpuno neprihvatljivo.

„Neprihvatljivo je unositi političke ili društvene agende koje nisu u skladu sa našim principima i vrijednostima u ovu utakmicu.“

Iranske vlasti su zbog toga prebacile punu odgovornost na organizatore turnira, zahtijevajući stroge kontrole unutar stadiona kako bi se izbjegli bilo kakvi incidenti ili provokacije sa tribina. Naglašeno je da su bezbjednost i dostojanstvo reprezentativaca apsolutni prioritet, te da FIFA mora preuzeti odgovornost za regularnost samog meča.

„Bezbjednost i dostojanstvo naših igrača su na prvom mjestu i očekujemo od FIFA-e i organizatora da preuzmu punu odgovornost za obezbjeđivanje da se utakmica igra u isključivo sportskoj atmosferi, bez provokacija“, zaključio je Donjamali.

Ovaj potez Irana ponovo stavlja krovnu kuću svjetskog fudbala u nezavidan položaj, jer mora da balansira između svojih pravila o inkluzivnosti i strogih zahtjeva konzervativnih zemalja učesnica. Zbog toga će predstojeći meč protiv Egipta biti pod posebnim lupom svjetske javnosti.

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