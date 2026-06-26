Otimanje otete zastave i poništavanje incidenta

Meč BiH i Katara osim velikog uspjeha bh. reprezentacije obilježila je i nemila scena na tribinama na kojoj je navijaču oteta zastava Srbije.

Na video snimku koji je dostupan javnosti vidi se komešanje, a na kraju i otimanje zastave Srbije od jednog navijača koji nosi dres BiH.

Video je brzo završio na brojnim medijima što je izazvalo velike osude i potvrdilo još jednom veliku netrpeljivost.

Da bi opravdali čitav incident, mediji iz Sarajeva donose drugu stranu priče. Naime, na video snimku nije zabilježen incident, nego herojski čin navijača Bosne. Kako tvrde federalni mediji, a informaciju prenose i pojedini mediji u Srbiji, navijač sa snimka nije otimao zastavu Srbije, nego ju je vraćao vlasnici?

Fudbal Na utakmici BiH navijaču oteli zastavu Srbije

Jer pazite sad ovo, vraćanje otete zastave ne znači da je ona oteta. Sarajevski mediji tvrde sljedeće, "neodgovorni navijač" koji je nosio dres BiH je zastavu Srbije oteo od jedne navijačice koja je došla gledati utakmicu BiH i Katara. Pomenuti je navijač u jednom trenutku zastavu podigao u vazduh i okrenuo je naopako, što je u navijačkoj praksi znak "navijačkog plijena".

Onda su "odgovorni" navijači oteli otetu zastavu i vratili je vlasnici, što je navodno plemenit gest. Ako se otme oteta zastava, onda ona nije oteta i nije bilo nikakvog incidenta. Riječ je, po tvrdnjama sarajevskih medija, o propagandi medija iz Srbije protiv navijača BiH i euforične navijačke atmosfere.