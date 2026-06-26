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Fudbaler poginuo dok je plivao u jezeru

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 13:10

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Holandski fudbaler Mats Grotenbreg tragično je preminuo u 28. godini nakon nesreće tokom kupanja u Holandiji.

Nesreća se dogodila u četvrtak na jezeru Mokerplas, u mestu Midelar, u provinciji Limburg, gdje je Grotenbreg plivao kada je došlo do sudara sa čamcem.

Holandska policija saopštila je da je jedna osoba poginula nakon sudara plivača i plovila, kao i da je uhapšena osoba za koju se sumnja da je upravljala čamcem.

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Vlasti nisu zvanično otkrile identitet žrtve niti dodatne okolnosti nesreće.

Ipak, trener fudbalskog kluba Jonge Kraht, u kojem je Grotenbreg ranije nastupao, potvrdio je za list "De Gelderlander" da je nastradali upravo njihov igrač.

"Ovo je neshvatljivo. Mats je bio sjajan momak, uvijek nasmijan i pun života", rekao je njegov trener.

Od Grotenbrega se oprostio i fudbaler Đovani Bitner, koji je na Instagramu objavio emotivnu poruku.

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Grotenbreg je bio poznat široj javnosti u Holandiji zahvaljujući učešću u rijaliti programu "Bačeloret", dok je paralelno gradio fudbalsku karijeru u nižim ligama.

Ponikao je u PSV-u i Viteseu, igrao za B tim kluba iz Arnema, a nastupao je i za Os, Herkules, GVVV i Venendal. Za Herkules je 2023. bio strijelac gola protiv Ajaksa u Kupu Holandije.

(Telegraf)

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poginuo fudbaler

Saobraćajna nesreća

tragedija

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