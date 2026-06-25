Topić: Žao mi je Jove Lukića

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je istorijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom rezultatom 3:1, ali nekadašnji as ove reprezentacije, Marko Topić smatra da rezultat ne smije da prikrije određene probleme u igri.

Legendarni napadač BiH istakao je da je najvažnije da je ostvaren cilj, ali je upozorio na velike oscilacije u igri, posebno u veznom redu i odbrani.

"Pobjeda je najvažnija i to se na kraju gleda. To je bio cilj. Alajbegović je čudo od igrača, daleko najbolji na utakmici. Međutim, bilo je mnogo oscilacija. Protivnici su nam nekoliko puta lako ulazili u peterac i stvarali prilike. Bajraktarević je u posljednje vrijeme upao u rupu, nadam se da će se to promijeniti protiv Amerike. Vezni red i odbrana bili su dosta loši. Neka ozbiljnija ekipa bi to kaznila, kao što je Švajcarska", rekao je Topić za Sportsport.ba.

Posebne pohvale uputio je Kerimu Alajbegoviću, za kojeg smatra da je bio jedini igrač koji je u potpunosti opravdao očekivanja.

"Edin Džeko i Demirović nisu bili na svom nivou. Jedino je Alajbegović u potpunosti zadovoljio. Demirović se mnogo troši, ali bez konkretnog učinka. Zato mi nije jasno zašto ne ulaze Jovo Lukić ili Tabaković. Žao mi je Jove, postigao je gol i sada ga nema nigdje. Ako jednom napadaču ne ide, logično je da šansu dobije drugi. To mi nije najjasnije, ali pobjedi se ne smije gledati u zube", poručio je Topić.

Ipak, naglašava da kritike ne umanjuju istorijski rezultat koji je reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila.

"Ne možemo reći da smo protiv Švajcarske bili bolji 60 minuta. Treba malo pogledati u ogledalo i priznati greške. Uvijek kažem ono što mislim. Kritike nisu zlonamjerne, već služe da se neke stvari poprave i da ekipa napreduje", dodao je bivši golgeter.

Topić je govorio i o radu selektora Sergeja Barbareza, sa kojim je svojevremeno dijelio svlačionicu reprezentacije.

"Barbarez je dobio šansu i odveo nas na Svjetsko prvenstvo. Zaslužuje pohvale, kao i svi ljudi oko njega. Napravili su mnogo dobrih poteza i pogodili sa smenom generacije. Da su ostali stariji igrači, možda danas ne bismo imali Bajraktarevića, Alajbegovića ili Muharemovića. Napravljen je istorijski rezultat, prošli smo u drugu rundu i svi smo srećni zbog toga. Ali isto tako treba reći kada nešto nije kako treba", zaključio je Topić.