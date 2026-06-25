FIFA suspendovala Nepal do daljnjeg

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) suspendovala je Fudbalski savez Nepala (ANFA) s trenutnim učinkom i do daljnjeg, što predstavlja veliki udarac za fudbal u toj zemlji.

Odluka je donesena zbog kršenja FIFA Statuta povezanih s miješanjem treće strane u rad saveza.

Odluka je donesena nakon dugotrajnog spora oko upravljanja fudbalom u Nepalu. Ranije je Nacionalni sportski savjet Nepala suspendovao ANFA na tri mjeseca, ali je ta odluka kasnije poništena.

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U zvaničnom saopštenju navodi se da je odluka donesena 24. juna 2026. godine od strane Biroa Savjeta FIFA, u skladu s članom 16 FIFA Statuta.

"Obavještavamo vas da je, kao rezultat odluke Biroa Savjeta od 24. juna 2026. godine, ANFA suspendovan do daljnjeg u skladu s članom 16 FIFA Statuta", stoji u saopštenju.

Zbog suspenzije, sve reprezentacije i klubovi iz Nepala neće imati pravo učešća u međunarodnim takmičenjima pod okriljem FIFA i Azijske fudbalske konfederacije (AFC).

Takođe, Fudbalski savez Nepala ostaje bez pristupa FIFA i AFC programima razvoja, edukacijama, treninzima i drugim oblicima stručne podrške. Suspenzija se odnosi i na sve članove i zvaničnike saveza.

"Shodno tome, od 24. juna 2026. godine, ANFA je izgubio sva članstva i prava definisana članom 13 FIFA Statuta, do daljnjeg. Reprezentativne i klupske ekipe više nemaju pravo učestvovanja u međunarodnim takmičenjima dok je suspenzija na snazi. Takođe, ANFA i njegovi članovi ne mogu koristiti programe razvoja, kurseve niti obuke FIFA i/ili AFC-a", navodi se dalje u odluci.

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FIFA je dodatno upozorila da je zabranjen svaki sportski kontakt s ANFA-om i njegovim timovima tokom trajanja suspenzije.

U saopštenju se takođe navodi da sankcija može biti ukinuta prije narednog Kongresa FIFA, ukoliko se otklone okolnosti koje su dovele do suspenzije.

"Biro Savjeta ili Savjet FIFA mogu u bilo kojem trenutku ukinuti ovu suspenziju prije narednog Kongresa FIFA. Ako do toga dođe, bićete pravovremeno obaviješteni", zaključuje se u saopštenju.