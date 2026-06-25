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Алајбеговић оборио рекорд Килијана Мбапеа

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 08:38

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Керим Алајбеговић постиже гол на Свјетском првенству против Катара
Фото: Tanjug/AP Photo/Maddy Grassy

Фудбалер Салцбурга Керим Алајбеговић постигао је водећи гол за Босну и Херцеговину против Катара на Свјетском првенству.

И то не било какав гол, већ голчину са 25 метара у рашље немоћног голмана Катара.

Оно што је невјероватно јесте чињеница да је Алајбеговић постао најмлађи фудбалер у историји Свјетских првенстава који је постигао гол ван казненог простора са свега 18 година и 276 дана.

Да ствар буде још луђа, оставио је иза себе Килијана Мбапеа који је овај рекорд поставио 2018. године на Свјетском првенству у Русији са 19 година и 207 дана.

Уједно, Алајбеговић је постао и најмлађи стријелац Босне и Херцеговине на Мундијалима, а био је то шести гол који је ова селекција постигла на највећој планетарној смотри.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Керим Алајбеговић

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Килијан Мбапе

Фудбалска репрезентација БиХ

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