Алајбеговић оборио рекорд Килијана Мбапеа

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалер Салцбурга Керим Алајбеговић постигао је водећи гол за Босну и Херцеговину против Катара на Свјетском првенству.
И то не било какав гол, већ голчину са 25 метара у рашље немоћног голмана Катара.
Оно што је невјероватно јесте чињеница да је Алајбеговић постао најмлађи фудбалер у историји Свјетских првенстава који је постигао гол ван казненог простора са свега 18 година и 276 дана.
Да ствар буде још луђа, оставио је иза себе Килијана Мбапеа који је овај рекорд поставио 2018. године на Свјетском првенству у Русији са 19 година и 207 дана.
Уједно, Алајбеговић је постао и најмлађи стријелац Босне и Херцеговине на Мундијалима, а био је то шести гол који је ова селекција постигла на највећој планетарној смотри.
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