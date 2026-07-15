Čovjek preminuo kad su ga izujedale ose: Stručnjak za uklanjanje insekata objasnio kako je došlo do tragedije

Tragedija koja se dogodila u Vinči potresla je javnost.

Muškarac N. M. (39) preminuo je nakon što ga je napao i divljački izujedao roj osa, a kako je Kurir pisao, insekti su mu nanijeli brojne ubode u predjelu glave i vrata. Kada mu je naglo pozlilo, nesrećni muškarac je hitno prevezen u Dom zdravlja u Kaluđerici gdje su ljekari dali sve od sebe i pokušali da mu spasu život, ali je on, nažalost, ubrzo preminuo.

Svijet Grčka pooštrila kontrole na plažama: Kazne su paprene

Ovaj tragični događaj ponovo je otvorio pitanje koliko ubodi ovih insekata mogu biti smrtonosni i kako treba reagovati u sekundama koje često znače život. Tim povodom oglasio se Vladica Stanković, poznati stručnjak za uklanjanje opasnih insekata, koji je detaljno objasnio ponašanje ovih stvorenja i opasnosti koje nose njihova gnijezda.

- Postoje dvije vrste osa, one koje prave manje, loptaste košnice i one koje prave duguljaste veće košnice. Te koje prave duguljaste veće košnice kao kod stršljena, imaju više legla, više jedinki i agresivnije su. Te kolonije se mogu naći na mnogo mjesta — svuda gdje je sunčano i nepristupačno, na primjer na grobljima oko grobova, na tavanima kuća, u zemlji, na drvetu - upozorava Stanković.

On ističe da ose posjeduju mehanizam koji alarmira čitavu koloniju kada se osjete ugroženo, što objašnjava zašto žrtve često završe sa desetinama uboda.

- Kada vas ubode jedna osa ona ispušta feromone koji privlače druge ose i one ubadaju na isto mjesto. Uzrok smrti kod ujeda osa je anafilaktički šok. Može da ubije jedan ubod, a može da se desi i deset uboda i da ostanete živi i da vam ne bude ništa. To zavisi od toga da li ste alergični. Otrov ulazi u krvotok i sužava zidove arterija, izaziva pritisak na organizam i kiseonik pada ispod 15 procenata, tada dolazi do gušenja - objašnjava.

Scena Prijovićka iskreno o braku sa Filipom: ''On je sve promijenio''

Kako bismo bolje razumjeli šta se zapravo dešava u tijelu tokom anafilaktičkog šoka, važno je naglasiti da je riječ o ekstremnoj i sistemskoj alergijskoj reakciji. Kada otrov ose (koji sadrži proteine, peptide i histamine) dospije u krvotok osobe koja je alergična, njen imuni sistem reaguje preburno. Umjesto da se bori lokalno na mjestu uboda, tijelo oslobađa ogromnu količinu histamina i drugih hemijskih jedinjenja u čitav organizam.

Ova hemijska "oluja" izaziva naglo širenje (dilataciju) krvnih sudova, što dovodi do katastrofalnog pada krvnog pritiska. Istovremeno, dolazi do grčenja glatkih mišića u disajnim putevima (bronhospazma) i oticanja tkiva, naročito u predjelu grla i jezika (laringealni edem). Zbog toga vazduh ne može da dopre do pluća, nivo kiseonika u krvi dramatično opada, a vitalni organi ostaju bez hrane, što za samo nekoliko minuta može dovesti do gušenja i zastoja rada srca. Ukoliko se ujed dogodi direktno u glavu, vrat ili veliki krvni sud, otrov se širi još brže, a otok disajnih puteva nastupa gotovo trenutno.

Vladica Stanković apeluje na građane da uvijek imaju pripremljen plan u slučaju ujedanja, jer prva pomoć može kupiti dragocjeno vrijeme.

Svijet Meteorološka služba upozorila: Ekstremni vremenski uslovi postaju stalna pojava

- U slučaju da dođe do uboda, treba da se što prije sažvaće lijek za alergiju da se da šansa tijelu da se otrov uspori dovoljno dok ne stignete do prve zdravstvene ustanove. Tamo ljekari preuzimaju i oni će vam pomoći. Naravno velika je razlika da li vas je ubo insekt u neku veliku arteriju ili mišić. U svakom slučaju ništa se neće desiti ukoliko niste alergični, možda ćete se osjećati loše i boljeće vas, ali nećete umrijeti - zaključuje Stanković.

Tragedija u Vinči

Podsjetimo, N.M. (39), suprug i otac troje djece, izgubio je život na najbizarniji i najtragičniji način – nakon napada roja osa.

- On je bio čovjek zlatnog srca, uvijek tu da pomogne. Kod njega smo svi mi iz ulice vozili kola na servis. Sinoć je samo htio da pomogne komšinici koja se tek porodila. Htio je da joj premjesti sto - rekla je komšinica za muškarca.

Prema njenim riječima, niko nije ni slutio da se unutar stola sakrio čitav roj osa.

Dok ga je pomjerao, ose su krenule na njega. Ujele su ga više puta, pravo po glavi i vratu. U trenutku mu je pozlilo. Odvezli su ga u Dom zdravlja, nadali smo se da će ga spasiti, a onda je stigla ta strašna vijest.

Svijet Među stradalima u zaglavljenom liftu i jedan Balkanac

- Njegovo najmlađe dijete treba ove godine da krene u prvi razred - dodaje komšinica.

Iza N.M. ostalo je troje djece i supruga, a za cijelo naselje ovo ostaje rana koja neće tako lako zarasti.

Stručnjaci upozoravaju da ovi insekti uglavnom biraju zaklonjena, suva i mirna mjesta, zbog čega njihova gnijezda često ostanu neprimjećena sve dok im se čovjek ne približi.

1. Ispod strehe i krova

Jedno od omiljenih mjesta za papirna gnijezda jesu strehe, nadstrešnice i dijelovi krova zaštićeni od kiše i vjetra. Ako ih dugo niste pregledali, vrijedi baciti pogled, naročito tokom ljeta.

2. Tavani i potkrovlja

Prostori koji se rijetko koriste idealni su za ose i stršljene. Ako prilikom ulaska čujete pojačano zujanje ili primjetite insekte koji ulaze kroz isti otvor, moguće je da se unutra nalazi gnijezdo.

Savjeti Ubacite ovo u kutiju sa hljebom i ostaće svjež do 7 dana

3. Garaže, šupe i pomoćni objekti

Grede, uglovi plafona i mjesta iza odloženih stvari često predstavljaju pogodno sklonište. Posebno obratite pažnju ako objekat dugo nije otvaran.

4. Šupljine u drveću

Stršljeni veoma često koriste prirodne šupljine u starim stablima, gdje su zaštićeni od vremenskih uslova i predatora.

5. Žbunje i gusta živa ograda

Pojedine vrste osa prave gnijezda nisko u žbunju ili među gustim granama. Zbog toga treba biti oprezan prilikom košenja trave ili orezivanja rastinja.

6. Pod zemljom

Malo ljudi zna da pojedine vrste osa koriste napuštene rupe koje su iskopali glodari ili druge životinje. Takva gnijezda posebno su opasna jer se gotovo ne vide dok ih neko slučajno ne uznemiri.

7. Kutije za roletne, zidne šupljine i otvori na fasadi

Ako primjetite da ose ili stršljeni neprestano ulaze i izlaze kroz isti mali otvor na fasadi ili oko prozora, moguće je da se gnijezdo nalazi unutar zida ili kutije za roletne.

Fudbal Kobna rutina: Otkriven razlog smrti bivšeg fudbalskog reprezentativca (44)

8. Baštenski namještaj, djeičje kućice i predmeti koji dugo stoje napolju

Stolovi, klupe, ukrasni elementi, dječije kućice i drugi predmeti koji se rijetko pomjeraju mogu postati mjesto za manje kolonije.

Kako prepoznati da se u blizini nalazi gnijezdo?

Gnijezdo često nije prvi znak upozorenja. Ako primjetite da više osa ili stršljena uporno ulijeće i izlijeće kroz isti otvor na fasadi, ispod strehe ili iz žbunja, velika je vjerovatnoća da se u blizini nalazi kolonija. Stručnjaci savjetuju da tada ne pokušavate da priđete bliže kako biste provjerili odakle insekti izlaze.

Jedna kolonija osa ili stršljena može tokom ljeta da broji od nekoliko stotina do više hiljada jedinki, zbog čega stručnjaci savjetuju da se gnijezdu nikada ne prilazi bez zaštite.

(Kurir)