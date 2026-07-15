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Užas u Srbiji: Otvarao grobnice i krao zlatni nakit sa pokojnika

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 15:53

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Сандук сахрана цвијеће обичаји
Foto: Pexel/ Pavel Danilyuk

Jedan muškarac osumnjičen je da je od početka godine na Mokroluškom groblju na Zvezdari oštetio više grobnica, otvarao ih i iz nekoliko ukrao zlatni nakit.

Protiv osumnjičenog će, u redovnom postupku, Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu biti podnesena krivična prijava, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

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Kako navode iz MUP-a, beogradska policija rasvijetlila je više krivičnih d‌jela povreda groba.

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Groblje

Krađa

Krađa nakita

Srbija

Pokojnik

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