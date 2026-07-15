Užas u Srbiji: Otvarao grobnice i krao zlatni nakit sa pokojnika

Jedan muškarac osumnjičen je da je od početka godine na Mokroluškom groblju na Zvezdari oštetio više grobnica, otvarao ih i iz nekoliko ukrao zlatni nakit.

Protiv osumnjičenog će, u redovnom postupku, Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu biti podnesena krivična prijava, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije.

Svijet Detalji teškog ubistva u Njemačkoj: Hrvat presudio svojoj ženi nasred ulice

Kako navode iz MUP-a, beogradska policija rasvijetlila je više krivičnih d‌jela povreda groba.