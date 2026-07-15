Logo

UEFA kaznila Levski zbog meča u Banjaluci

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 16:40

Komentari:

0
УЕФА казнила Левски због меча у Бањалуци
Foto: ATV

Levski iz Sofije kažnjen je od strane UEFA zbog ponašanja njihovih navijača na utakmici prvog pretkola Lige šampiona protiv Borca u Banjaluci.

Nakon što je otvorena istraga, UEFA-ino Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo odlučilo je da šampiona Bugarske kazni s 15.000 evra, kao i da im zabranu prodaju ulaznica za narednu gostujuću utakmicu u Evropi zbog rasističkog i/ili diskriminirajućeg ponašanja navijača.

S toga će Levski biti lišen podrške navijača na utakmici protiv Krajove u Rumuniji obzirom da već bili pod lupom zbog prekršaja na utakmici sa AZ Alkmarom. Iako je bilo govora da će i Borac biti možda kažnjen, na zvaničnoj stranici UEFA stoji samo kako je izrečena kazna Levskom iz Sofije, prenose Nezavisne novine.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Kobna rutina: Otkriven razlog smrti bivšeg fudbalskog reprezentativca (44)

Disciplinski postupak je formirala Etičko-disciplinska komisija UEFA-e u vezi s izvješćima FARE agenta skandiranja navijača tokom prvog susreta 1. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka u Banjaluci.

Levski je pojasnio da je nakon podnesenog prigovora UEFA klubu dostavila video datoteku na temelju koje je izrečena kazna. Prema "plavima", na snimci se čuje nekoliko etnički utemeljenih skandiranja usmjerenih protiv navijača Borca.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Levski Sofija

Borac Levski

Banjaluka

UEFA

Kazna

Komentari (0)

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Kobna rutina: Otkriven razlog smrti bivšeg fudbalskog reprezentativca (44)

2 h

0
Навијачи Аргентине окупљају се поред ријеке Хадсон уочи полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу против Енглеске, уторак, 14. јула 2026. године, у Њујорку.

Fudbal

Stroge mjere bezbjednosti u Atlanti pred utakmicu između Engleske i Argentine

3 h

0
Преминуо бивши фудбалер Бундеслиге

Fudbal

Preminuo bivši fudbaler Bundeslige

3 h

0
Дијего Армандо Марадона Синагра

Fudbal

Javio se Maradona pred duel Argentine i Engleske

6 h

0

  • Najnovije

18

11

Muškarac pucao na policajce, pa uslijedio krvavi obračun: Haos ispred supremarketa

18

09

Stiže novi talas poskupljenja: El Ninjo ponovo diže cijene

18

02

Ljekari mu rekli da ima još nekoliko mjeseci života, on živio još 40 godina: ''Pomoglo je vino''

17

54

Zaharova: Zapadne zemlje žele kontrolu nad prirodnim resursima Ukrajine

17

44

Vozio sa 3,30 promila: Uhapšen državljanin BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima