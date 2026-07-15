UEFA kaznila Levski zbog meča u Banjaluci

Levski iz Sofije kažnjen je od strane UEFA zbog ponašanja njihovih navijača na utakmici prvog pretkola Lige šampiona protiv Borca u Banjaluci.

Nakon što je otvorena istraga, UEFA-ino Kontrolno, etičko i disciplinsko tijelo odlučilo je da šampiona Bugarske kazni s 15.000 evra, kao i da im zabranu prodaju ulaznica za narednu gostujuću utakmicu u Evropi zbog rasističkog i/ili diskriminirajućeg ponašanja navijača.

S toga će Levski biti lišen podrške navijača na utakmici protiv Krajove u Rumuniji obzirom da već bili pod lupom zbog prekršaja na utakmici sa AZ Alkmarom. Iako je bilo govora da će i Borac biti možda kažnjen, na zvaničnoj stranici UEFA stoji samo kako je izrečena kazna Levskom iz Sofije, prenose Nezavisne novine.

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Disciplinski postupak je formirala Etičko-disciplinska komisija UEFA-e u vezi s izvješćima FARE agenta skandiranja navijača tokom prvog susreta 1. kola kvalifikacija UEFA Lige prvaka u Banjaluci.

Levski je pojasnio da je nakon podnesenog prigovora UEFA klubu dostavila video datoteku na temelju koje je izrečena kazna. Prema "plavima", na snimci se čuje nekoliko etnički utemeljenih skandiranja usmjerenih protiv navijača Borca.