Tijela braće blizanaca (11) pronađena na dnu rijeke

Braća su nestala u ponedjeljak popodne, nakon što su igrala fudbal i, kako se pretpostavlja, kupala se u rijeci Ter, gdje su se utopila, piše portal El Pais.

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Akcija potrage, pokrenuta u ponedjeljak uveče, omogućila je pronalaženje dva tijela na dnu rijeke koja, prema svim dosadašnjim pokazateljima i dok se identitet ne potvrdi analizom otisaka prstiju, pripadaju dvojici braće.

Kao i mnogo puta ranije, dječaci su tog popodneva otišli da igraju fudbal na terenu jedne škole. Bilo je planirano da se vrate kući oko 21 čas, kada se teren zatvara. Međutim, nisu se pojavili. Prema izvorima iz istrage, braća su odlučila da se prije povratka kući okupaju u rijeci Ter. Nijedan od njih nije dovoljno dobro znao da pliva i, kada je pao mrak, utopili su se.

Poslije ponoći, otac dječaka je prijavio njihov nestanak, a lokalna policija Manljeua obavijestila je katalonsku policiju, koja je preuzela vođenje potrage. Ona je aktivirala dronove i podvodnu jedinicu. U utorak oko 11.30 časova ekipe za vanredne situacije pronašle su u rijeci komade odjeće koji odgovaraju onome što su braća nosila u ponedjeljak popodne. Oko 13.00 časova pronađeno je, na dubini od oko tri metra, tijelo prvog dječaka. Sat vremena kasnije pronađeno je i tijelo drugog.

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Porodica, koja je učestvovala u potrazi, nalazila se na mjestu događaja kada su tijela pronađena i obaviještena je da, prema opisu koji su sami dali, ona odgovaraju njihovim sinovima. Identifikacija blizanaca, međutim, još nije u potpunosti završena: tijela će biti poslata u Institut za sudsku medicinu Katalonije (IMELEC) radi konačne identifikacije putem otisaka prstiju.

Obdukcija bi trebalo da utvrdi tačne okolnosti njihove smrti, iako sve ukazuje na to da je riječ o nesrećnom utapanju.

(Telegraf.rs)