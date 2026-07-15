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Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

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ATV redakcija
15.07.2026 10:40

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Змија
Foto: pexels/ Danilo Marcelino

Ženka belousne bambusove zmije u zoološkom vrtu Pakavi park u belgijskom Olmenu donijela je na svijet 12 mladunaca, iako je godinama bila držana bez mužjaka, što je izuzetno rijedak slučaj, saopštili su danas stručnjaci iz zoološkog vrta.

Veterinar Tim Bauts rekao je da je odmah posumnjao na neobičan događaj kada su ga čuvari obavestili da je zmija Marija dobila mladunce, jer u njenom terarijumu dugo nije bilo mužjaka, preneli su mediji.

Objašnjenje je pronađeno u fenomenu koji se naziva „partenogeneza“, odnosno obliku razmnožavanja bez oplodnje mužjakom.

Kod nekih vrsta gmizavaca ženke mogu same da se razmnožavaju kada nema mužjaka, kako bi se nastavila vrsta.

Bauts je objasnio da se u tom procesu jajna ćelija spaja sa delom ćelije koji bi inače propao, čime nastaje embrion sa gotovo identičnim genetskim materijalom majke.

Mladunci nisu potpuno isti kao majka, ali su joj genetski veoma slični.

Svih 12 mladunaca su mužjaci.

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Iako ovaj način razmnožavanja može da pomogne opstanku vrste, čuvari su mladunce odmah odvojili od majke jer postoji opasnost da bi ih ona pojela.

Zmija, koja ranije nije imala ime, dobila je ime Marija po simbolici „bezgrešnog začeća“.

Bauts se našalio da bi, pošto je dobila 12 mladunaca, mogli da ih nazovu po apostolima. Veterinar je naveo da je partenogeneza veoma retka pojava.

Ranije je zabilježena, između ostalog, kod komodskih zmajeva u londonskom zoološkom vrtu, ali se nikada ranije nije dogodila u Belgiji niti kod ove vrste zmije.

Posjetioci Pakavi parka već mogu da vide mladunce.

(sputnik srbija)

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Zmija

Belgija

mladunci

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