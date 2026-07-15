Netanjahu dolazi u Ameriku, poznat datum

Autor:ATV redakcija
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Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetiće SAD u subotu, 18. jula, izjavio je Rojtersu neimenovani visokorangirani izraelski zvaničnik.
Prema njegovim riječima, Netanjahu želi da se u SAD sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.
Međutim, zvaničnik je naglasio da nije sigurno da li će taj sastanak biti organizovan, prenosi Srna
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