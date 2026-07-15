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Netanjahu dolazi u Ameriku, poznat datum

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 10:08

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Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetiće SAD u subotu, 18. jula, izjavio je Rojtersu neimenovani visokorangirani izraelski zvaničnik.

Prema njegovim riječima, Netanjahu želi da se u SAD sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Međutim, zvaničnik je naglasio da nije sigurno da li će taj sastanak biti organizovan, prenosi Srna

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Donald Tramp

Amerika

Izrael

Sjedinjene Američke Države

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