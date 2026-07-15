Netanjahu dolazi u Ameriku, poznat datum

Foto: Tanjug/AP/Pool/Ronen Zvulun

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu posjetiće SAD u subotu, 18. jula, izjavio je Rojtersu neimenovani visokorangirani izraelski zvaničnik.

Prema njegovim riječima, Netanjahu želi da se u SAD sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom. Međutim, zvaničnik je naglasio da nije sigurno da li će taj sastanak biti organizovan, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.