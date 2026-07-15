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Muškarac pucao na policajce, pa uslijedio krvavi obračun: Haos ispred supremarketa

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ATV redakcija
15.07.2026 18:11

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Аутомобил њемачке полиције
Foto: Markus Spiske/Pexels

Policija je u njemakom gradu Drezdenu ranila muškarca (41) nakon što je prema navodima istražilaca pucao na policajce ispred supermarketa. Povrijeđeni muškarac prebačen je u bolnicu, a istraga o incidentu je u toku.

Kako prenosi njemački Bild, policija je oko 8.20 časova dobila prijavu građana da se ispred prodavnice nalazi naoružana osoba. Na mjesto događaja odmah su upućene specijalne jedinice za intervencije u visokorizičnim situacijama.

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Prema informacijama policije, pripadnici snaga bezbjednosti zatekli su muškarca sa oružjem koje je ličilo na mušketu. Ubrzo nakon dolaska policije, on je iz tog oružja otvorio vatru prema policajcima, zbog čega su oni odgovorili upotrebom službenog oružja i ranili ga.

Portparol policije izjavio je da je muškarac, za kog se navodi da je turski državljanin, tokom incidenta uzviknuo "Alahu akbar". Nakon što je pogođen, policajci su ga savladali, pružili mu pomoć i prevezli u bolnicu.

Protiv njega je pokrenuta istraga zbog prijetnji i kršenja zakona o oružju. Istovremeno, nadležni ispituju okolnosti policijske intervencije, uključujući koliko je policajaca pucalo i da li je upotreba vatrenog oružja bila opravdana.

Istražioci takođe provjeravaju da li je oružje koje je muškarac nosio bilo ispravno i da li je koristio pravu municiju.

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Područje oko supermarketa i dalje je ograđeno zbog uviđaja. Za sada nije poznato zbog čega se muškarac nalazio ispred prodavnice niti da li je imao bilo kakav sukob sa zaposlenima. Policija je saopštila da više ne postoji opasnost po građane.

(Kurir)

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Njemačka

Pucnjava

Policija

Ranjen muškarac

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